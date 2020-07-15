寶成前老董蔡其建愛茶成痴　大手筆砸20億打造全台最大茶博物館

▲76歲的鞋王蔡其建退休後積極打造事業第二春。上週三（7月8日），本刊直擊，蔡其建偕長子蔡明倫視察苗栗三義茶文化園區進度，今年4月蔡明倫以專心經營家族事業為由，退出寶成、裕元董事會，並辭任寶成集團執行長辦公室副總經理職務，與父親蔡其建攜手創業。

圖文／鏡週刊

蔡其建、蔡明倫父子首度聯袂接受媒體專訪，未來將以寶元紀為主體，旗下涵蓋茶業、商場、文化、餐旅等事業體，市場估計至少砸下百億，進軍觀光餐飲產業。

上週三（7月8日），退休鞋王、全台最大普洱茶藏家蔡其建現身在他苦心孤詣打造的全台最大茶博物館，蔡其建一身輕便，手拿棒球帽，身穿短袖襯衫、牛仔褲，搭著一雙運動鞋，一談起砸下20億元，規劃五年、廣達11公頃的金達摩茶文化園區就笑說：「我的志願，就是把這個景區打造好，讓它成為未來國際上一個知名的茶山莊，這是我的一個期望。」

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寶成是蔡家老大蔡其瑞和弟弟蔡其建1969年共同創業，寶成是全球鞋業代工龍頭，平均全球每5雙球鞋，就有1雙是寶成做的，去年營收首度超過3千億元，客戶包括知名品牌Nike、adidas、New Blance和ASICS等。

2014年，寶成蔡家第一代全面退位，改由第二代蔡其瑞長女蔡佩君、蔡其建長子蔡明倫接班。蔡其建退休後，心力放在三義茶文化園區，蔡其建帶本刊記者，前往他專屬的茶席，桌上布置金達摩的茶具，「這個茶壺和茶杯叫不倒茶、不倒杯，杯口比較小，可以品香，你聞聞看。」一談起心愛的茶，蔡其建話匣子立刻打開。

蔡其建是國內知名普洱茶收藏家，他手上的普洱茶收藏多達數10萬餅，包括紅印、藍鐵等多種頂級普洱，他手上都有，甚至有人說他的茶，五代都喝不完，他自己也說：「不只五代。」不只普洱茶，國內知名的烏龍茶、東方美人以及福壽山茶他都有收藏。

5年前，蔡其建在苗栗三義籌備茶文化園區，打造事業第二春，本刊赫見原先在寶成集團任職的長子蔡明倫也在一旁，他身穿polo衫、牛仔褲，緊緊跟在老爸身邊，這是他今年4月底離開寶成集團，幫助父親創業後首度面對媒體，蔡其建說起兒子這個決定就笑得合不攏嘴。

一談起長子蔡明倫，蔡其建就忍不住把手搭在蔡明倫的肩上，「他在寶成學習到很多，個性很穩重，不過對茶的認知還比較新，需要一陣子的磨練，我相信他以後會很喜歡茶，未來也能夠讓台灣的茶道和世界接軌，我相信他有這個能力。」



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