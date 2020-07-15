大同工會赴證期局抗議　要求確保工作權、呼籲儘速徹查違法中資

▲大同工會理事長游象聰 。（圖／《ETtoday》資料照）

記者陳心怡／台北報導

大同工會今天上午赴金管會證期局陳情，訴求拒絕違法中資入主大同，要求金管會徹查，並抗議主管機關「睜眼說瞎話，懲罰大同急如星火，追查中資慢如郎中」，呼籲金管會硬起來，更痛訴昨天金管會宣布取消大同的自辦股務，導致影響大同員工工作權。

金管會昨天表示，大同公司股東常會違反公開發行股票公司股務處理準則相關規定，將依證交法第39條規定，對大同作出糾正處分，大同不得再自行辦理股務事務。

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大同工會今天上午赴金管會證期局陳情，工會理事長游象聰表示，工會基於確保工作權，拒絕違法中資入主大同，大同工會已經在6月23日遞交陳情函，請主管機關徹查是否有中資疑慮，但至今沒有任何結果，工會對此感到遺憾。

大同工會指出，中資派隱匿併購未申報，證期局睜眼說瞎話？工會要求針對真中資假外資，投資專戶藏鏡人等，應立刻公布調查結果。

大同工會表示，大同土地資產，不應成為無良建商炒作暴利致富的最終目的，公義的政府應該注重社會資源分配的公正，大同有萬餘名員工，代表有萬餘個家庭，員工工作權確保在於本業良善經營，不在炒作圖利特定人士，要求無良建商滾出大同，捍衛員工工作權。

大同工會呼籲，金管會應該硬起來，依法行政，增進行政效能，儘速認定中資，以保障員工工作權。