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繞過CDC！川普政府要求醫院「疫情數據」直送中央資料庫　公衛專家擔憂

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▲美國疾病管制暨預防中心,CDC,亞特蘭大,總部,新冠肺炎,covid-19（圖／達志影像／美聯社）

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）位於亞特蘭大總部內的工作情況。（圖／達志影像／美聯社）

 記者吳美依／綜合外電報導

美國川普政府下令，各醫院15日起停止把新冠肺炎疫情數據提交給疾病管制與預防中心（CDC），轉而送往其上級監管機構、衛生及公共服務部（HHS，下稱衛生部）的中央資料庫。儘管官員表示，此舉將能夠改善防疫行動，協助有效分配資源，但由於新資料庫未來不會對公眾開放，因此也引發透明度的疑慮。

綜合Axios、《紐約時報》報導，白宮要求各醫院15日起把治療患者、可用病床、呼吸器與其他追蹤疫情的重要資訊轉而交給衛生部的新資料庫。官員們表示，此舉旨在協助白宮冠狀病毒工作小組分配個人防護設備、瑞德西韋（Remdesivir）等稀有資源，也可以簡化、改善資料蒐集的工作。

外界認為，川普政府此舉取消了CDC對於疫情資料的控制權，也是將其邊緣化的一系列行動之一。此外，衛生部將不再對公眾開放資料庫，可能影響許多原本依賴CDC數據做出預測與關鍵決定的研究者及公衛官員，引發資料政治化、透明度不足的疑慮。

▲▼美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）

NGO凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）全球健康與愛滋政策主任凱特斯（Jen Kates）指出，想要更深入了解疫情的研究者、記者和民眾未來是否能夠取得數據，令人產生疑問，「這些資料將被如何保護？會有透明度和獲取（資訊的）管道嗎？CDC在理解這些數據方面扮演什麼樣的角色」？

衛生部發言人卡普托（Michael Caputo）表示，CDC的系統有所缺陷，各醫院數據至少都延遲一周，而美國需要更即時、快速、完整的資料系統。他說，新舊系統將互相連結，且CDC「肯定會參與」此精簡政府防疫措施的過程，只是「將不再控制它」。

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