富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

▲百萬富翁、科技企業家薩利赫（Fahim Saleh）被發現在曼哈頓的住家中死亡，遺體遭到斬首肢解。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

美國紐約市曼哈頓區發生一起可怕凶殺案，33歲百萬富翁、科技企業家薩利赫（Fahim Saleh）於14日被發現在豪宅住家內死亡，遺體遭到斬首、肢解，分裝塑膠袋內，旁邊還有一把電鋸，現場卻幾乎沒有血跡。警方研判，這起案件是專業人士所為，仍在全力追查中。

綜合外媒報導，由於死者已經失聯一整天，他的妹妹非常擔心，14日前往哥哥位於下東城（Lower East Side）、價值200萬美元（大約新台幣5894萬元）的豪宅查看，未料竟發現肢解屍體，嚇得立刻報警。

警方透露，薩利赫遭到斬首，膝蓋以下的腿部與手臂都被移除，屍塊分裝在塑膠袋裡，散落公寓各處，而遺體旁邊還有一把據信是凶器的電鋸，但現場卻離奇地幾乎沒有血跡。他們推測，嫌犯在消滅證據時，可能已經清理乾淨。

Cops have footage showing a 'professional killer' attacking the tech millionaire 由 Daily Mail 發佈於 2020年7月14日 星期二

警方推測，嫌犯是一名專業人士，他們仍在調查，殺手肢解遺體時是否因死者妹妹來訪而被打斷，從另外一個出口逃走。發言人尼維斯小隊長（Sgt. Carlos Nieves）說，「軀幹、已經被移除的頭部、手臂與腿，一切都還在現場。但我們還不了解（犯案）動機」。

根據監視器畫面，薩利赫13日下午走進電梯準備回家時，一名身穿西裝，攜帶手提箱，戴著口罩、手套與帽子的男子快速尾隨進入。警方內部人士透露，死者發現陌生人跟自己一樣搭到7樓時，露出了困惑的表情，可能一走進公寓就遭遇攻擊，而影片中的身影則是最後一次被目擊。

孟加拉裔的薩利赫是一名白手起家的百萬富翁，被親朋好友形容是一名野心勃勃、樂觀、聰明又善良的人。他在奈及利亞創立摩托車叫車APP「Gokada」，但今年遭奈國政府查禁，遭遇困難。

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