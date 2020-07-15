美國人為何不愛戴口罩　歷史專家曝原因…是天生的？

▲川普戴口罩露面。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合報導

美國人口數佔全球4％，新冠肺炎（Covid-19）確診人數卻佔了全球確診人數的25％。疫情持續惡化，上週11日總統川普不敵群眾壓力，終於戴口罩公開露面，並稱「從未反對戴口罩」。對比他先前「人應該要有選擇戴不戴口罩的自由」發言，不禁讓人疑惑，為何美國人這麼厭惡「戴口罩」？

美國歷史學家、胡佛研究所高級研究員柯布斯（Elizabeth Cobbs）針對這個議題，以「美國人想保有愚蠢的自由」一題投書《金融時報》。他從西部拓荒史解析美國人的民族特性，對照現今人們面對口罩命令的心態。

據《BBC》報導，這並非美國人第一次抗拒戴口罩。1918年西班牙流感大爆發時，美國外科醫生建議所有人戴口罩，如同現在疾病管制中心放在網路上的指南一樣。當時有些州對不戴口罩的人罰款，許多人對政府的防疫政策提起訴訟，但大多數沒有成功。美國「爭取個人權利」已是歷史傳統。當時洛杉磯甚至出現了「反口罩聯盟」，最後洛杉磯也是流感死亡率最高的地方。

紐約州州長安德魯·庫莫（Andrew Cuomo）5月4日說，「人們拒絕在公共場合戴口罩是『不尊重』的。這個行為可以殺人，只因為你『不想』戴口罩。那會是多麼殘酷和不負責任？」

▲ 紐約州長庫莫。（圖／路透）

柯布斯引用20世紀初的美國歷史學家特納（Frederick Jackson Turner）的言論，「西部大拓荒時形塑出美國人的性格，他們往往有民粹主義的傾向，不認為受高等教育的菁英份子有資格領導他們，因此經常不服從政府的規定。」對美國人而言，「不戴口罩」跟「反對限制自由」已經劃上等號。

接下來，柯布斯更進一步描繪美國人的特性。美國人通常比較「個人主義」，寧願保全自己的舒適，也不想為整個社群的共善犧牲。由此可以延伸，美國人更重視「自由」，他們篤信諺語「不自由毋寧死」。

新冠肺炎時期，戴不戴口罩也和「政治傾向」相關。根據調查顯示，民主黨的支持者，有76％願意戴口罩；而共和黨的支持者，只有53％願意戴口罩。他們所接受的訊息可能有些許不同，更大的原因是，會受到所屬黨派的意見領袖立場影響。

柯布斯最後做了一個開放性的結論，美國人的民族性可能堅持愚蠢的自由，使得疫情更嚴重，也可能比其他國家的人更有創新能力，完全是一體兩面的，單看人們如何發揮。