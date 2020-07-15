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美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

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▲▼三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

▲三三會理事長許勝雄。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

三三會今（15）日召開七月份例會，三三會理事長許勝雄會前受訪時指出，美國將取消對香港的貿易優惠，這會影響到轉口至香港的貿易活動，台商當然也要開始思考，接下來是否還要從香港出口。

許勝雄表示，美國總統川普將要取消香港的貿易優惠，台商也可能會在這波影響之中，台商恐怕都要重新去思考，是否要跟過去一樣透過香港來進行轉口貿易，當然也相信在這波影響之下，台商應該也都已經找到解決方式。

請繼續往下閱讀...

另外，許勝雄也提到，中美貿易戰、金融戰、科技戰，甚至是爭霸戰，在近期之內是不會停歇，所以隨時都會有新的變化，不管是接下來是否要重啟第二次貿易協定，還是落實第一次的協定這些都是問題，接下來也是美國總統大選，目前看來美國不太有機會對中國釋出善意。

因此，許勝雄說，在這樣個情況底下，台商當然會受到影響；台商基本上採取兩個運作機制，一個是在全球佈局的架構下，能夠讓出口到美國產品。基本上是移出中國大陸生產；但在中國大陸市場、歐洲、其他市場的銷售 基本上還是維持在中國大陸生產，因為中國大陸產業鏈完備，有好的產品競爭力，台商還是會做一些深化切割布局，當然，現在政府南進，台商也會在南進這塊領域有著墨，還是會根據很多大環境的狀況作調整。
 

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