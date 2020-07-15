振興三倍券已有36.8萬人領券　近七成在郵局、超商晚鳥優惠解人潮

▲振興三倍券今（15）日為開放領取實體券首日。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（15）日為開放領取實體券首日，在經濟部、超商祭出五星飯店住宿券與咖啡券等晚鳥優惠下，依據統計，截至今天上午11時為止，全台已有36.8萬人完成領券，其中67%民眾至郵局領取，其餘33%在四大超商預購取貨。

經濟部官員表示，依據過往口罩預購的經驗，預估約有六成民眾會選擇在開放領取的前三天取貨，為疏導人流，經濟部除協調超商業者推出咖啡分享券等晚鳥優惠外，也再度宣佈官方版加碼方案，包括圓山大飯店環景套房一間，每房價值34,320元，加上九間的天際客房，每房價值17,600元，總價值將近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，開放給二類「晚鳥」來抽獎。

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官員指出，第一梯次預訂紙本三倍券，於7月15日至17日，未於超商、超市、藥妝店領取的民眾，或是於7 月30日16:00前完成數位三倍券綁定者，都有資格參加這波抽獎。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7596人，透過官網預購者有54萬0365人，選擇四大超商預購的有982萬7231人；至於數位綁定共170萬5650人，含信用卡114萬0338人，電子票證22萬2716人，行動支付34萬2596人。

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