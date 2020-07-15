　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

NCC通過全球首部網路影音OTT專法6大重點搶先看！協助違法大陸影音最重罰500萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼OTT TV、網路電視、網路影音（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲NCC通過全球首部OTT 專法草案（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳世昌／台北報導

NCC15日通過《網際網路視聽服務管理法》草案(簡稱OTT法案)，草案有5章共20條，內容主要包括：納管與登記範圍、重要資訊揭露規範、禁止不當內容、自律規範與我國內容輔導獎勵措施等。草案內容特別針對非法提供網際網路視聽服務的業者，例如提供非法大陸OTT業者電信設備或電信服務，最高可罰500萬元。

NCC表示，OTT法案採捉大放小精神管理，希望透過本法保障公眾視聽權益、維護我國文化傳播權，並形塑利於我國視聽服務產業發展之環境。

NCC代主委陳耀祥表示，草案出爐之後，會跟外界討論，接下來或許會辦公聽會，聽取各界意見，再看怎麼修？以及是否要立法？NCC的目標是今年底送行政院審查。陳耀祥強調，OTT立法是世界第一次，各界都非常關切，立法會很謹慎。

▲▼OTT TV、網路電視、網路影音（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲OTT 網路影音（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據NCC初步提供的草案，內容包括以下六大重點：

一、採取「自願登記」制，但考量公眾視聽權益保護，NCC將透過公告，要求具有一定經營規模或市場影響力的網際網路視聽服務提供者辦理登記，採捉大放小之精神。

二、辦理登記之事業，須定期向NCC提供使用者數量、營業額及使用情況等營業資料。NCC表示，此部份強制要求登記，若違反可能被處以10萬元到100萬元。

三、要求事業應共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範，以維護消費者權益。

四、經公告應登記之事業，須公開揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例。

五、明訂政府辦理相關輔導獎勵措施，應提出鼓勵方案，以保障我國文化傳播權，提升我國內容產業製播能量。

六、為遏止未依「兩岸人民關係條例」取得許可，而在我國非法提供網際網路視聽服務的業者，草案明訂相關配套措施，例如:相關事業或服務提供者，不得提供非法業者所需之電信設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務等；相關事業或服務提供者，亦應配合擱阻非法視聽服務內容或為必要處置。NCC表示，業者如有違反規定，可能被處以50萬元到500萬元罰金。

請繼續往下閱讀...

▲愛奇藝官網（圖／翻攝愛奇藝官網）

▲愛奇藝（圖／翻攝愛奇藝官網）

NCC發言人蕭祈宏表示，依據陸委會的認定，目前愛奇藝、騰訊WeTV都是不合法的中資OTT TV，若專法實施後，台灣電信設備或電信服務、網路資料中心服務、內容傳遞網路服務、雲端服務等業者，將不得提供其服務。

NCC表示，自去年2月起即積極研擬草案之內容，期間多次召開學者專家及產業座談會，廣泛徵詢社會各界之立法意見，凝聚共識。草案條文將在近期內公布於網頁，並辦理公聽會，歡迎各界對本草案有寶貴意見者，都可以到NCC全球資訊網「服務與推廣」選項下「專區彙集」之「網際網路視聽服務管理法草案專區」網頁(預計7月22日後上線)提出意見。
 

ET快訊
強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」！超大一坨…幫傭作證：那屬於人
快訊／午後對流雨彈！北北基等5縣市大雨特報來了　防雷擊強陣風
超商條碼刷不過！他浪費2hrs「三倍券一場空」...查官網驚
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

郭台銘6月鴻海持股按兵不動　23日除息可望進帳56.35億元股利

大同工會赴證期局抗議　要求確保工作權、呼籲儘速徹查違法中資

寶成前老董蔡其建愛茶成痴　大手筆砸20億打造全台最大茶博物館

NCC通過全球首部網路影音OTT專法6大重點搶先看！協助違法大陸影音最重罰500萬

台積電獲利了結賣壓出籠！12300點大關得而復失　指數跌6點收12202點

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

國安基金今開會何時退場成焦點　黃天牧：台股基本、資金面良好

振興三倍券已有36.8萬人領券　近七成在郵局、超商晚鳥優惠解人潮

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

郭台銘6月鴻海持股按兵不動　23日除息可望進帳56.35億元股利

大同工會赴證期局抗議　要求確保工作權、呼籲儘速徹查違法中資

寶成前老董蔡其建愛茶成痴　大手筆砸20億打造全台最大茶博物館

NCC通過全球首部網路影音OTT專法6大重點搶先看！協助違法大陸影音最重罰500萬

台積電獲利了結賣壓出籠！12300點大關得而復失　指數跌6點收12202點

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

國安基金今開會何時退場成焦點　黃天牧：台股基本、資金面良好

振興三倍券已有36.8萬人領券　近七成在郵局、超商晚鳥優惠解人潮

《艾爾之光》搜查隊成長支援活動盛大展開　極速直衝滿等取得角色高級精裝

中職／傑尼獅明星戰隊拍照見面會　二天不同球員出席

三峽16歲少年跟朋友借車撞警車亡…父淚曝「休學在家幫忙」：原本明天要復學

方志友超辣比基尼「腰間零贅肉」！　假日狂追劇緊貼老公放閃

金融科技要靠「數位信任」打底！　黃天牧：路徑圖朝8方向前進

國旅進入戰國時代　承億文旅戴俊郎：因地制宜打造旅宿島鏈

富翁慘被「斬首肢解」屍塊分裝塑膠袋！電鋸丟一旁　豪宅內詭無血跡

高通首次在台推「5G企業創新線上學習課程」！協助台灣中小企業拓展5G商機

蘇貞昌換警局長稱「蔡英文憂心」　王世堅：牽拖！好惡成見居多

Ean部落閣／到台中渡假吧！日月千禧限定套房用愛馬仕洗沐　泡泳池賞七期美景

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

財經熱門新聞

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

疫情來「賺錢公司」虧1年就倒！網曝分析

台積電與合一的選擇　網1句話神比喻

「賣臭豆腐賺嗎？」他一算傻了：年收187萬

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電股價屢創新高　分析師誇為「股海明燈」...還可留意這幾檔

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

威力彩飆16.2億　缺你終止43連槓

專訪／雞排妹買股兩個月賺近84萬！對帳單曝光　獲利靠這招

民眾湧超商狂領三倍券「系統卡關」　經濟部：連線已恢復正常

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

快訊／三倍券申購突破1203萬大關！綁定數位、晚點領券可抽圓山住宿券

必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

更多熱門

相關新聞

陳耀祥：頻道表、分潤機制由業者決定

陳耀祥：頻道表、分潤機制由業者決定

富邦集團旗下凱擘、台固等有線電視系統是全國市佔總合最大的集團，日前該集團呼籲NCC儘快修法，讓有線電視可以打破「萬年頻道表」，並按頻道收視率分潤授權費。NCC代主委陳耀祥14日表示，「萬年頻道表」用語上不是很正確，畢竟頻道表是系統業者自己排的，且有些事是法律可以定的，有些是商業機制，這個要分清楚。

原訂明年實施有線電視分組付費生變

原訂明年實施有線電視分組付費生變

台灣已由少數代理商掌握頻道、決定重要頻道上架

台灣已由少數代理商掌握頻道、決定重要頻道上架

民進黨：國民黨立委把投票紙帶出議場印證「反民主」

民進黨：國民黨立委把投票紙帶出議場印證「反民主」

陳亭妃：國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」

陳亭妃：國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」

關鍵字：

NCCOTT媒體產業

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面