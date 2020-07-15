女友嫌不持久「吹風機烤下體」施虐　傷口起水泡再摳爆…小男友崩潰



▲港女被控以吹風機烤下體等方式對男友施虐。（示意圖／iStock）

圖、文／CTWANT

香港1名32歲的男子控訴，自己在2018年認識了大6歲的女友，2人原本打算結婚，不料女方因性生活不滿足，又氣他擅自簽約買房，竟多次動手施暴，不僅抓他的頭撞牆，還用吹風機烘烤其陰莖，導致下體灼傷起水泡，甚至硬要摳掉生殖器上的結痂，百般凌虐讓他忍無可忍，決定報警提告。

據《香港01》報導，被害人透露，自己在2018年4月間認識了38歲的麥姓女友，雙方相談甚歡，很快便成為男女朋友，並於同年5月開始同居；由於男方早有買房打算，加上他打算在2019年和女友結婚，因此看房過後不久，便決定和建商簽約。

沒想到，麥女得知男友擅自簽約買房後，竟氣得大發雷霆，不僅抄起鐵凳毆打他，還用熱水淋大腿施虐，甚至用剪刀刺他胸口；男方加碼控訴，女友曾多次嫌棄他在床上不夠持久，除了會抓他的頭撞牆，還會張嘴亂咬人，然而對方是自己的初戀，所以他一直選擇隱忍，還曾把炒股賺來的50萬港幣（約新台幣190萬元）借給她。

報導指出，2018年8月間，男子貼心地幫女友吹頭髮，不料女方卻用吹風機烘烤他的生殖器，造成男方下體灼傷、起水泡；更誇張的是，被害人的傷口好不容易結痂，麥女卻硬要把它摳掉，讓男友痛不欲生，決定報警提告。事後，麥女被依蓄意傷人、襲擊致構成身體傷害等5罪起訴，本案今（14）日在區域法院受審。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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