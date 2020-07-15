英國富商豪擲1.8億網購愛爾蘭小島　購買前僅看過影片

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實習記者周依儒／綜合報導

愛爾蘭科克郡羅林沃特灣的一座私人小島「馬島」（Horse Island）自從2018年投放到交易市場後，終於在今年7月初賣出。據悉，英國一位不具名的富商斥資550萬歐元（約新台幣1.8億元）將馬島買下，且這位富商並未實際走訪過馬島場勘，僅透過網路上的影片就決定買下。

根據英國《衛報》報導，仲介方蒙塔古房地產（Montague Real Estate）執行長托馬斯（Thomas Balashev）表示，「這名富商愛上了這裡的風景，而且他特別想要在不列顛群島上擁有像馬島那樣風景的島嶼，不過在購買之前他並未去過小島，但他通過影片看到了馬島上面的風景和所有設施。」

▲馬島位置。（圖／翻攝自google map）



托馬斯指出，這名富商在新冠肺炎爆發前就已經開始調查馬島，且要求在危機爆發後盡快達成交易。據悉，馬島的面積約為64公頃（約19.3萬坪），上面共有7間屋子、3處海灘、農牧場、1個碼頭、直升機坪、健身房、網球場和一個沉船造景的遊戲屋。此外，馬島上也擁有自己的電力、供水設施和汙水處理系統。

報導指出，在維多利亞時代時，馬島上面有一座銅礦場，且人口高峰曾達到137人，隨後這座島嶼上的建築和設施都逐漸變成廢墟，直到德國發明家格爾特（Gert F. Kölbel）在1980年買下馬島並進行改造。

馬島隨後又在2007年愛爾蘭經濟發展最好的時候，被黛伯拉和阿德里安（Deborah and Adrian Fitzgibbon）買下再度進行改造，他們也在2018年時將馬島以675萬歐元的價格出售，並在今年年初降價銷售。