日本九州豪雨釀76死　男保健師支援避難所驚傳染疫

▲大雨退去，災民忙著清理家園。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯



九州地區日前受到梅雨鋒面影響，降下連日大雨，而這場豪雨也重創日本各地，災情慘重，不僅多處出現淹水、土石流情形，甚至有多條河川氾濫、潰堤。截至15日上午，已有76人因此次豪雨死亡、1人無生命跡象、13人仍下落不明。另一方面，日前一名派遣支援熊本豪雨的香川縣高松市保健師驚傳確診新冠肺炎，據了解，由於整個過程都配戴口罩，災民中並無親密接觸者。



根據《日本放送協會》報導，目前光是熊本縣就已經有64人因豪雨死亡、5人失蹤，其中球磨村包含老人安養中心「千壽園」的14人，共有24人死亡，其餘地區的死亡人數為人吉市19人、蘆北町11人、八代市5人、津奈木町3人以及山鹿市2人。



九州除了熊本縣，大分縣也有2人死亡、4人失蹤，福岡縣、長崎縣以及鹿兒島縣則共出現4死。另外九州地區已經確定有6人死於豪雨。此次九州豪雨共造成日本全國各地76人死亡、1人無生命跡象、13人失蹤。

▲一名到避難所支援的男性保健師驚傳染疫。（圖／路透）



另一方面，熊本縣13日透露，有一名來自香川縣高松市的男性保健師8日至11日曾經到熊本的緊急避難所支援，沒想到回到香川後，卻在13日確診新冠肺炎。據了解，這名保健師為無症狀患者，感染路徑不明，目前已經住院接受治療。



這名男性保健師在避難所負責與災民面談身體狀況，不過由於全程皆配戴口罩，且問診時間幾乎未超過15分鐘，因此災民中並未有人被匡列為親密接觸者，目前有5名與他一起從香川被派往熊本支援的職員被列為親密接觸者，其中2人已經接受檢測，採檢結果呈陰性。

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