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不動產投資信託基金REITs爭議頻傳　金管會主委黃天牧：研究改革制度

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▲▼金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

土銀國泰一號不動產投資信託基金（REITs）小股東在報紙上刊登廣告指出，土銀國泰一號要做「私募」，只要大股東護航找關係人認購，小股東沒得參加就被稀釋掉了，也是今年第2檔REITs爆發爭議。金管會主委黃天牧今（15）日表示，受託銀行已說明今年不會用私募方式來處理，至於制度上是否改革則會進行研究。

金管會主委黃天牧對此表示，剛剛他的了解，受託機構土地銀行表明今年不會用私募的方式來處理，至於受託人或管理機構的績效費用是否要處理，則要經過7月29日受益人大會來處理，因此針對報紙上的訴求，受託銀行已有說明。

請繼續往下閱讀...

除了土銀國泰一號外，近期新光一號REITs也傳出差點被清算一事，外界關注REITs制度是否有要調整？黃天牧指出，最近不只這家，也有其他家出現受益人有不同意見，但會了解外界共同看法，至於制度是否要改革會再來研究。

針對壽險公司目前只有5檔REITs，金管會是否贊同保留？黃天牧說，當初有人去買，要如何處理就依照契約規定來走，「下市部分我不便直接評論」，交由受益人做最後決定，當然希望市場上有一定商品，才能穩定發展。

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