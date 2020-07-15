快訊／美妝界經濟部長喊話奏效！三倍券數位綁定突破170萬人次

▲數位綁定三倍券可抽gogoro。（圖／記者陳心怡攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（15）日開放郵局購買實體券，為衝刺數位人口，經濟部長王美花與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言三倍券數位綁定，依據統計，截至今天上午11時為止，上官網申購的民眾已來到1207萬3246人次，其中數位綁定已突破170萬人次大關。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7596人，透過官網預購者有54萬0365人，選擇四大超商預購的有982萬7231人；至於數位綁定共170萬5650人，含信用卡114萬0338人，電子票證22萬2716人，行動支付34萬2596人。

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▲經濟部長王美花（圖右）與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言振興三倍券數位綁定。（圖／經濟部提供）

經濟部官員表示，依據過往口罩預購的經驗，預估約有六成民眾會選擇在開放領取的前三天取貨，為疏導人流，經濟部除協調超商業者推出咖啡分享券等晚鳥優惠外，也再度宣佈官方版加碼方案，包括圓山大飯店環景套房一間，每房價值34,320元，加上九間的天際客房，每房價值17,600元，總價值將近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，開放給二類「晚鳥」來抽獎。

官員指出，第一梯次預訂紙本三倍券，於7月15日至17日，未於超商、超市、藥妝店領取的民眾，或是於7 月30日16:00前完成數位三倍券綁定者，都有資格參加這波抽獎。

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