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全台用電量連二日破新高　台電：中火1號機今天上線發電

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▲台電表示，為因應持續攀升的夏季用電尖峰，中火1號機已於今(15)日上午併聯發電，惟台電仍會堅守中火「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」的承諾。（圖／台電提供）

▲台電表示，為因應持續攀升的夏季用電尖峰，中火1號機已於今(15)日上午併聯發電，惟台電仍會堅守中火「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」的承諾。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

全台用電量連續兩天打破歷史紀錄，台電今（15）日表示台中電廠1號機已於今天上午併聯發電，以確保供電無虞，並強調該機組狀態維持良好，排放亦符合中央及地方法規，對今夏穩供有重要助益。台電重申，即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變。

入夏連日高溫炎熱，考量今夏用電量恐再創新高，台電啟動台中電廠1號機穩定供電，台電強調會堅守「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」承諾，且空污季總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），致力兼顧穩供與環保。

請繼續往下閱讀...

台電說明，近日高溫炙熱，全國用電量因酷暑逐漸攀升，本週用電量更連兩天刷新排名，包括前（13）日達到3752.8萬瓩，昨（14）日更飆至3779萬瓩，二度突破歷年最高用電紀錄。

台電表示，儘管今年以來備轉容量率穩定維持10%以上，但面臨極端高溫及突發事故可能帶來的挑戰，以及部分燃氣機組安排在夏季歲檢修等因素，台電不得不未雨綢繆，以因應任何緊急情況發生，中火1號機因此重返供電行列，藉此提升供電能力、增加機組調度彈性。

至於增加機組並不會增加全年的燃煤量，台中電廠103年用煤量為1839萬噸，去年用煤量為1264萬噸，已經自主減煤近600萬噸，今年更承諾不會超過1260萬噸，希望各界能夠了解台電公司對於穩供及環保的努力。

台電指出，根據氣象預報，近期天氣仍維持高溫炎熱型態，用電尖峰負載將持續偏高，今夏原預估用電尖峰3791萬瓩正評估要再上修。台電表示，會持續做好機組保養及調度運轉工作，努力將備轉容量率維持在10%以上之穩供綠燈。

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