打槍證券「F4」合體！　金管會主委黃天牧：短期內不處理，先推新創板

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

櫃買中心已完成由「財團法人」轉型為「公司」的計畫，外界傳出證交所、櫃買中心、期交所、集保中心等證券周邊單位（F4）有望四合一，金管會主委黃天牧今（15）日對此表示，「現階段不是我工作的優先事項」，短期內不會處理該問題，將先朝向大家期待的「新創板」來完成。

金管會主委黃天牧今天受訪時表示，這件事從金管會成立以來已有討論過，且在前主委顧立雄任內也有所研究，但「現階段不是我工作的優先事項」，基本上過去是資源共享，朝向共同目標、降低成本，因此需要證交所和櫃買中心共同合作，因此「短期內不會處理四合一問題」。

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被問及櫃買中心公司化是否朝向合併預作準備？黃天牧認為，不必然如此，櫃買屬於財團法人的組織架構，而證交所則是公司組織，儘管當初有做相關討論，如今大家期待的是「新創板」，將先朝這個方向來完成，後續組織是否調整仍有待研究。

黃天牧也提及，證期局過去已有研究，國外確實也有交易所進行整併，但效果是見仁見智，因此這件事須從長計議，櫃買體制要如何處置確實要再來討論。

近期傳出新創板考慮開放「同股不同權」的消息，黃天牧表示，目前尚未有完整規劃，部分交易所是有該機制，但採用特定區間，且在公司治理上，同股不同權有顧慮，他認為要非常「審慎」，早期某家公司沒在香港上市，反而到紐約上市，引起外界思考，認為這不是提升資本市場的不二法門，目前也尚未看到同股不同權的規劃。