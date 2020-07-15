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川普連任不利台灣生存！　《華郵》專欄：不願為「小盟友」與北京撕破臉

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普對中態度曖昧不明。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將在11月登場，現任總統川普是否連任、中美關係會如何變化接牽動著全球局勢。《華盛頓郵報》專欄作家直言，若川普連任，台灣將無法生存，因為川普內心依舊認為，不應該為了「小盟友」和強大的貿易夥伴撕破臉。反觀民主黨候選人拜登，更清楚地表達了與川普截然不同的外交政策。

《華盛頓郵報》世界事務專欄作家吉蒂斯（Frida Ghitis）以「Can Taiwan survive a second Trump term？」（台灣能在川普第二任期生存嗎？）為題表示，台灣可能無法在川普的第二任期下生存。吉蒂斯說，川普對中國大陸曖昧不明的態度，可能讓台灣陷入險境。

吉蒂斯提到，北京當局近來動作頻頻，但川普的態度卻始終反覆，不論是在新冠肺炎疫情上，或者是對中的貿易政策，川普的立場都一再改變；例如一邊對中國大陸企業做出制裁，卻又一邊說中國大陸國家主席習近平是他的好朋友。

依照《台灣關係法》，美國誓言抵禦任何進犯台灣的武力威脅，但吉蒂斯也說，川普的外交策略讓他在捍衛盟友方面，不是非常感興趣，「他（川普）可能會被說服協防（台灣），但內心依舊認為，不應該為了『小盟友』和強大的貿易夥伴撕破臉。」

美國前國安顧問波頓（John Bolton）也在新書《事發之室－白宮回憶錄》提到，川普就時常指著麥克筆筆尖說「這是台灣」，然後指著總統辦公桌說「這是中國」。波頓則寫道，「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此。」

吉蒂斯認為，另一位候選人拜登（Joe Biden）的外交策略可能更有利於台灣，因為他已在台灣1月大選後，公開祝賀，並表示「台灣因為自由和開放而強大，並呼籲白宮應持續與台灣等其他民主政體強化關係。」

吉蒂斯也強調，不論美國大選結果如何，台灣仍需積極強化軍事能量，因為這一切都不是保證。

 

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