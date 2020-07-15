民眾湧超商狂領三倍券「系統卡關」　經濟部：連線已恢復正常

▲振興三倍券今（15)日開放超商領券。（圖／記者張一中攝）

記者林淑慧／台北報導

首波「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，稍早傳出領取首日湧進太多民眾，經濟部緊急通知4大超商暫停開放領券，經濟部表示，資訊部門進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至十點半後已經全面恢復服務。

紙本三倍券開放領取首日傳出湧進大批民眾領取，經濟部緊急通知4大超商將關閉三倍券領取系統；對此， 7-11、OKmart 回應目前機台其他功能皆正常運作，僅三倍券專區系統流量過大管制中。

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經濟部回應表示，稍早三倍券專區系統流量過大，經過資訊部門緊急修復，連線陸續恢復正常，截至今天上午11時為止，超商連線已全數正常，而相關技術問題仍在釐清中。

官員指出，今天上午十點因系統後台觀察出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，暫停三倍券系統服務，進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至十點半後已經全面恢復服務。另外，預購量較大的超商業者也會視門市領取狀況，啟動自己的流管制，避免領取量過大造成當機風險。

經濟部也呼籲晚幾天去領券，可以免排隊，目前官方也推出晚鳥優惠，如果是第一批預訂、且沒有在前三天（7/15-7/17）去超商、超市與藥妝店領券的民眾，或是選用數位綁定的人，都有機會抽到圓山大飯店住宿券。



另外，基於安全考量，部分預訂破千份三倍券的熱點超商，政府除了加強警力巡邏，經濟部也會先適量配送，當天份數如果領完，門市會在隔天立刻補貨，請民眾放心一定領得到。

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