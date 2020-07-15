12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

▲印尼一名12歲小妹妹被迫嫁給45歲男子，成為對方的第4房妻子。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合外電報導

印尼爪哇外南夢（Banyuwangi）一名12歲女孩在養母的安排之下，被迫嫁給一名45歲男子，成為對方的第4房妻子，以「報答恩情」。她的親生爸媽十分不滿，極力反對，已經通報警方。

綜合《鏡報》、Coconuts Jakarta等外媒報導，12歲女孩體弱多病，時常必須看醫生，而男子總是慷慨地支付醫藥費甚至學費。她的養母也就是阿姨為了「報答恩情」，因此決定安排這一樁婚事。

親生父母非常不滿女兒年紀還那麼小就被出嫁，對象還是個一夫多妻者，已經通報警方，希望男子被指控違反婚姻法、性侵。女孩的叔叔也批評養母非常失職，「如果報答意味著要結婚 ，孩子就有了婚前性行為。我們要求警方在這起案件採取果斷行動」。

The groom was already married to three women when he married the victim.https://t.co/JGAujLxmT0 — Coconuts Jakarta (@CoconutsJakarta) July 14, 2020

代表女孩發言的戈札利（Imam Ghozali）於13日表示，「受害者的親生父母不接受這樁婚姻……沒有經過他們的允許」。他指出，小女孩與男子已經結婚四周，兩人在此期間都住在同一個屋簷下，「警方有權調查並提出醫療檢查」。據悉，警方已經開始偵訊相關證人，但目前尚未提起任何指控。

印尼的法定結婚年齡是19歲，但卻有未經登記、不獲政府承認的宗教型婚姻「nikah siri」，這一項傳統被一些人當成規避法律的婚姻方式。

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