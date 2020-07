12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

▲印尼一名12歲小妹妹被迫嫁給45歲男子,成為對方的第4房妻子。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)



記者吳美依/綜合外電報導

印尼爪哇外南夢(Banyuwangi)一名12歲女孩在養母的安排之下,被迫嫁給一名45歲男子,成為對方的第4房妻子,以「報答恩情」。她的親生爸媽十分不滿,極力反對,已經通報警方。

綜合《鏡報》、Coconuts Jakarta等外媒報導,12歲女孩體弱多病,時常必須看醫生,而男子總是慷慨地支付醫藥費甚至學費。她的養母也就是阿姨為了「報答恩情」,因此決定安排這一樁婚事。

親生父母非常不滿女兒年紀還那麼小就被出嫁,對象還是個一夫多妻者,已經通報警方,希望男子被指控違反婚姻法、性侵。女孩的叔叔也批評養母非常失職,「如果報答意味著要結婚 ,孩子就有了婚前性行為。我們要求警方在這起案件採取果斷行動」。

