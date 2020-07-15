　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英澳庇護港人但「不直接保證永久居留權」　顧慮原因曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港6/9遊行。（圖／路透社）

▲英國、澳洲相繼宣布對於香港居民提供庇護，放寬簽證與移民政策。圖為香港6月9日遊行。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

英國、澳洲相繼宣布針對香港居民提供庇護，放寬簽證與移民政策，但都沒有保證港人一定能獲得永久居留權。澳洲當局指出，港人將有機會申請，但若出現「嚴重安全問題」則會被遣返。英國各智庫紛紛警告，國家已因新冠肺炎疫情遭遇衝擊，突如其來的移民潮可能進一步形成巨大壓力，引發公民反彈。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於9日宣布，將延長部分香港公民的簽證5年，也預備提供移民途徑，此外也會暫停與香港的引渡條約。但他所提交的最終方案裡，並未提供移居的一般簽證權利，也沒有建立「避風港」特殊類別，以利港人定居。

▲▼澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲學者指出，澳洲在替香港人提供庇護的同時，也有著國安疑慮。圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

人權服務部部長、代理移民部長塔吉（Alan Tudge）12日接受《澳洲廣播公司》（ABC）採訪時說，旅澳港人的簽證可延長5年，但不意味著5年之後就能自動獲得永久居留權，「人們將有機會申請……如果那個人出現相關的嚴重安全問題，就會被遣返」，其他申請者則有很高機率留下來。

塔吉表示，如果可以證明回到香港將面臨迫害，任何港人都可以選擇申請難民安置。他也透露，政府想要提供特殊簽證，吸引來自香港的人才或企業，「他們可以在我國創造商機，增加就業機會，為澳洲創造財富」。

澳洲國立大學政治學教授布申斯基（Leszek Buszynski）接受《德國之聲》採訪時表示，塔吉強調「安全問題」，意味著坎培拉擔心移居澳洲的港人將替北京進行情報工作，而澳洲過去已有類似經驗。他指出，當局在港人移民政策方面，必須與英美等五眼聯盟（Five Eyes）國家合作，「辨別、確認來自香港的人（身分）都是真的」。

▲▼香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

▲英國政府宣布，針對持有的英國海外國民（BNO）護照的香港民眾放寬簽證。（圖／路透）

英國政府1日宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證，現行入境6個月期限延長至5年，在英工作、讀書5年以後可以申請永久居留權，此後1年可申請國籍，也開放港人以更加方便的方式申請BNO，人數無上限。但是，上述政策也未保證自動獲得永久居留權。

雖然倫敦當局預估，僅少部分港人會移居英國，但各智庫紛紛警告，如果大量港人在短時間湧入，可能對於國內教育、就業、住房、醫療體系造成衝擊。

英國國家經濟和社會研究所（NIESR）指出，香港移民潮發生的期間與時間點非常關鍵。長期主張減少移民人數的「英國移民觀察」（MigrationWatch UK）也表示，此政策缺乏周延考慮，「這種規模的移民會增加住房、教育、醫療、交通體系的壓力」。

牛津大學學者麥克尼爾（Rob McNeil）指出，儘管長期而言，高素質的香港移民可帶來重大經濟貢獻，但短期而言，國內就業市場早因疫情承受高壓，移民潮突然爆發帶來的衝擊，可能導致民眾對於移民抱持負面態度，甚至引發反感。

►避風港來了！澳宣布「延長港人簽證5年」允諾永久居留　預計萬人受惠

►英國供庇護！放寬港人BNO簽證權「可長住5年」　開放快速申請不限人數 

►超人氣「小熨斗」下殺3.4折！還不快點屯起來

ET快訊
快訊／午後對流旺盛！新北、宜蘭等4縣市大雨特報　防雷擊強陣風
超商條碼刷不過！他浪費2hrs「三倍券一場空」...查官網驚
快訊／高雄精品店傳槍響！警局長才因舞廳殺人下台　還沒交接又爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

美CDC主任曝「秋冬疫情前景」悲觀：若大家戴口罩1、2月內就可控制

影／川普沒興趣與中國談「二階貿易協商」：墨水沒乾就用瘟疫打擊我們

影／全靠特斯拉！馬斯克「10年不領薪水」　CNN：將成全球首富

血洗清真寺屠殺51人　紐西蘭恐攻槍手8月審判「自行辯護」

華爾街日報：美國正在「衡量有限選項」　為香港議題懲罰北京

大學畢業生「平均起薪上漲」數字曝光　網友看了卻嘆：根本追不上

WHO代表團「不訪查武漢病毒研究所」　學者轟：沒有公信力！

美禁「具解放軍背景」研究人員入境　中國留學生叫屈：惡夢一場！

川普特赦「通俄門」顧問史東　穆勒罕見發聲：他是聯邦重罪犯！

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

法國規定在室內公共場所需配戴口罩　怕第二波疫情重創經濟、醫院

地獄朝鮮！南韓公佈明年「最低時薪」台幣214元...創史上漲幅最小記錄

老爸急救2hrs被判死亡！醫拒讓家屬見面　女兒「潛停屍間尋父」竟目睹復活說話瞬間

婚禮葬禮同一天！新郎爸去世5小時　新人在他遺體旁舉行婚禮

英澳庇護港人但「不直接保證永久居留權」　顧慮原因曝光

嫩妹遭性侵懷孕…狠父氣炸「趁夜半熟睡勒斃」直接埋屍！　謊稱：她自己想死

日本九州豪雨釀76死　男保健師支援避難所驚傳染疫

退休老翁「揪華裔辣妹鬆一下」　嗨爆瞬間「馬上風」翻白眼…她冷靜跨屍報警

班機被取消熱血男大生「騎單車回國」　48天狂騎3500公里返家！

市長性騷秘書後輕生…《熔爐》作者說話了！「朴元淳笨蛋，一路好走」引網怒

健身不怕變金剛芭比！營養師曝女生運動4大好處　完美線條超性感

快訊／連千毅蹲苦窯300天另案被起訴　「黑衣人」包軌！盼不到交保官司＋1

全台最地獄停車場！3地點狂被酸...鄉民怕爆「南港CityLink絕對第一」

開放2歲以下小小明回台！陳時中揭原因：戶籍還沒定「可能選定台灣籍」

安宰賢、具惠善正式離婚！　男方「消失5月近況首曝光」

影／郵局三倍券5.5hrs狂賣47萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

HBO GO、CATCHPLAY+破天荒合作！「價格比Netflix還低」全球同步零時差看片

法國規定在室內公共場所需配戴口罩　怕第二波疫情重創經濟、醫院

Lightning連接線「升級」！　iPhone 12傳配備更強韌的編織線

快訊／台鐵撞死人！雲林1人闖鐵軌　來不及煞…「卡車頭底亡」

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

國際熱門新聞

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

她爽中9千萬彩券　灑鈔票金項鍊

老婦寵物房驚現「乾隆御用夾層花瓶」！拍2.7億

快訊／川普已簽署《香港自治法案》

74歲男娶39妻　每晚「輪流睡」生94個兒女

殺1家3口　美聯邦17年處決首死囚

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

Youtuber「淚訴產前恐懼」幾日後一屍兩命

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」友陷恐怖沉默

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

61船員確認陰性　航行35天神秘確診

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

中國在南海如流氓　美：不排除制裁

更多熱門

相關新聞

香港防疫規定不可內用！　麥當勞凌晨趕客...餐廳老闆不敢賭關門

香港防疫規定不可內用！　麥當勞凌晨趕客...餐廳老闆不敢賭關門

新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布今日（15日）開始，食肆由下午6時至上午5時禁止堂食，只能做外賣。然而，堂食禁令時間對於部份食肆東主而言感到混亂。政府的新聞稿指出，禁令時間為「每天下午6時起至翌日早上4時59分」。但有食肆東主看新聞後認為，根本不清楚法令是否已於今日（15日）凌晨零時起生效，唯恐會誤墮法網，於是於凌晨零時下逐客令拉閘。

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

美取消香港貿易優惠　三三會理事長許勝雄：台商可有兩機制應對

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

「未能確保人身安全」　區諾軒宣佈退出香港初選工作！

沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

沒戴口罩被拒點餐！　港男衝進收銀台「勒頸踹頭」男經理

英國禁止華為參與5G網路建設！華為回應…

英國禁止華為參與5G網路建設！華為回應…

關鍵字：

德國之聲英國澳洲香港移民

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面