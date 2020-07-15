英澳庇護港人但「不直接保證永久居留權」　顧慮原因曝光

▲英國、澳洲相繼宣布對於香港居民提供庇護，放寬簽證與移民政策。圖為香港6月9日遊行。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

英國、澳洲相繼宣布針對香港居民提供庇護，放寬簽證與移民政策，但都沒有保證港人一定能獲得永久居留權。澳洲當局指出，港人將有機會申請，但若出現「嚴重安全問題」則會被遣返。英國各智庫紛紛警告，國家已因新冠肺炎疫情遭遇衝擊，突如其來的移民潮可能進一步形成巨大壓力，引發公民反彈。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於9日宣布，將延長部分香港公民的簽證5年，也預備提供移民途徑，此外也會暫停與香港的引渡條約。但他所提交的最終方案裡，並未提供移居的一般簽證權利，也沒有建立「避風港」特殊類別，以利港人定居。

▲學者指出，澳洲在替香港人提供庇護的同時，也有著國安疑慮。圖為澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

人權服務部部長、代理移民部長塔吉（Alan Tudge）12日接受《澳洲廣播公司》（ABC）採訪時說，旅澳港人的簽證可延長5年，但不意味著5年之後就能自動獲得永久居留權，「人們將有機會申請……如果那個人出現相關的嚴重安全問題，就會被遣返」，其他申請者則有很高機率留下來。

塔吉表示，如果可以證明回到香港將面臨迫害，任何港人都可以選擇申請難民安置。他也透露，政府想要提供特殊簽證，吸引來自香港的人才或企業，「他們可以在我國創造商機，增加就業機會，為澳洲創造財富」。

澳洲國立大學政治學教授布申斯基（Leszek Buszynski）接受《德國之聲》採訪時表示，塔吉強調「安全問題」，意味著坎培拉擔心移居澳洲的港人將替北京進行情報工作，而澳洲過去已有類似經驗。他指出，當局在港人移民政策方面，必須與英美等五眼聯盟（Five Eyes）國家合作，「辨別、確認來自香港的人（身分）都是真的」。

▲英國政府宣布，針對持有的英國海外國民（BNO）護照的香港民眾放寬簽證。（圖／路透）

英國政府1日宣布，將對持有英國國民海外護照（BNO）的香港民眾放寬簽證，現行入境6個月期限延長至5年，在英工作、讀書5年以後可以申請永久居留權，此後1年可申請國籍，也開放港人以更加方便的方式申請BNO，人數無上限。但是，上述政策也未保證自動獲得永久居留權。

雖然倫敦當局預估，僅少部分港人會移居英國，但各智庫紛紛警告，如果大量港人在短時間湧入，可能對於國內教育、就業、住房、醫療體系造成衝擊。

英國國家經濟和社會研究所（NIESR）指出，香港移民潮發生的期間與時間點非常關鍵。長期主張減少移民人數的「英國移民觀察」（MigrationWatch UK）也表示，此政策缺乏周延考慮，「這種規模的移民會增加住房、教育、醫療、交通體系的壓力」。

牛津大學學者麥克尼爾（Rob McNeil）指出，儘管長期而言，高素質的香港移民可帶來重大經濟貢獻，但短期而言，國內就業市場早因疫情承受高壓，移民潮突然爆發帶來的衝擊，可能導致民眾對於移民抱持負面態度，甚至引發反感。

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