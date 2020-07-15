國中生近視逾7成！台灣豪雅捐贈1.4萬片光學鏡片　攜手馬偕護專打造「視力保健基地」

▲台灣豪雅捐贈1.4萬片光學鏡片給馬偕醫護管理專科學校。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

台灣豪雅光學（HOYA）今（15）日攜手馬偕醫護管理專科學校舉辦合作備忘錄簽約暨捐贈儀式，共同成立「視力保健產學合作基地」，並捐贈1.4萬片光學鏡片，以校企合作模式培訓驗光專業人員，並建立「雙師型」教師培訓中心，透過教師與業師互訓機制實訓合作。

根據衛福部最新資料顯示，2019年台灣國小學童近視率為44.35%，國中學童近視率高達73.59%，等於每10個人中就有至少7個人以上近視，國內眼科醫學會調查也指出，國人每天使用手機時間為9.4小時，扣除睡覺時間，人生一半清醒的時間都盯著電子螢幕。

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台灣豪雅董事總經理林家慶表示，「近視」已成為台灣國家安全及公共衛生不可忽視的嚴重問題之一，驗光人員更是視力保健第一道防線，因此培育優質驗光人員更顯重要，而HOYA鏡片在日本銷售第一，台灣豪雅更是海外行銷拓展的重要據點之一。

▲左起為台灣豪雅董事總經理林家慶、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁。（圖／記者姚惠茹攝）

林家慶指出，HOYA深耕台灣在地至今40年，做為鏡片頂級技術的領導品牌，其防污、防塵、防刮的鍍膜品質不只是世界等級，更擁有超前技術，甚至可提供配鏡客製化服務，並隨著科技的進步、驗光儀器的改良，使得驗光工作越趨專業化，而建立教師與業師互訓機制尤為重要。

林家慶說明，台灣豪雅承襲日本職人精神，精準要求供應鏈、生產流程與品質，為精益求精以提升國人於視覺上的輔助與舒適，將精密光學技術導入視光專業教育科系教育課程中，增強培訓視光系學生於未來實務運用、操作以及門市經驗。

林家慶強調，台灣豪雅首次成立國內視光保健產學合作基地，共享國際視光專家、中高層管理領導、技術人員等專業顧問授課，提供各類鏡片材質及最恰當的加工方式的技術共享，並捐贈1.4萬片光學鏡片以供校方實驗課程練習使用。

▲台灣豪雅攜手馬偕護專打造「視力保健基地」。（圖／記者姚惠茹攝）

馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校校長陳裕仁表示，導入產學合作模式對於學生畢業後能否立即銜接就業的專業性非常重要，尤其因為大量的近視人口，凸顯國內視光師人手不足的困境，因此畢業即準備好就業的專業視光人才，有助於整體改善國人視力保健的需求，未來尚可結合校內人工智慧暨醫療應用科導入AI模式，進行醫療資訊場域實境模擬。

馬偕醫護管理專科學校視光學科主任劉祥瑞分享，國內民眾對於視光師的認知不足，對於眼科醫師及驗光師的差異未能清楚辨認，一般眼科醫師主要專攻病理，像是白內障、青光眼、眼球發炎等，而視光師則以視光學，包括驗光學、眼鏡學、材料學、隱形眼鏡學、眼科學等10種以上專門學科。

劉祥瑞說明，以一般近視配驗流程來說，眼科醫師檢查病理，若確認為近視、遠視、老花、散光等視力障礙，則需由驗光師評估眼睛健康及視覺系統，進行視力檢查、眼鏡處方及配鏡等矯正處方相關作業，而且提供眼鏡方面問題的諮詢都需由視光師提供專業評估診斷。

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