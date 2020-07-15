「賣臭豆腐好賺嗎？」他一試算傻眼了　年收187萬入口袋：還不用繳稅

▲原PO試算臭豆腐多賺，發現似乎可以年收破百萬。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

臭豆腐是台灣的國民小吃，到夜市一定會看到有攤商在賣。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「夜市賣臭豆腐好賺嗎？」說他在夜市外帶了一份臭豆腐，回到家後好奇試算，店家大份臭豆腐4塊賣75元，估算成本約20元，假設每份平均利潤是50元，一年竟然可以賺破百萬，「有沒有夜市擺攤勝利組的八卦？」

這位網友貼文，文中稱讚該攤的臭豆腐現場吃非常好吃，生意也特別好，大份的只有4塊豆腐，但卻能賣75元，讓他好奇到底有多賺。原PO於是開始評估，假設成本20元、每份平均利潤50元、每3分鐘賣出一份，「50元x20份／每小時x一天賣6小時=6000（元）」。

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估算出一天利潤有6000元後，原PO更假設「一個月休息四天，就能賺15萬6千（元），一年就能賺1,872,000（元）」，發現店家不僅年賺百萬，因為是夜市擺攤還不用繳稅，「有沒有夜市擺攤勝利組的八卦？」

看到貼文後，許多人紛紛留言熱論，「好賺啊！我都辭職來賣了」、「沒賺這麼少好嗎」、「可以買房子」、「四塊20的成本已經高估，嘿嘿！」不過也有網友認為，還有人事、房租、水電等成本，「員工差不多要請2個，算起來月休4天一個人才5萬多，扣掉水電租金，一個人差不多3萬出頭」、「賣冰才好賺啦！」