疫情最壞情況過去　美國道瓊ETF落後補漲機會大

▲法人認為道瓊工業指數距離今年高點仍有成長空間。（圖／pixabay）



記者陳心怡／台北報導

受到新冠肺炎疫苗傳出進展及佛州、加州新增確診數下滑等利多消息激勵，美股續大漲，昨(14)日收盤，道瓊工業指數大漲556.79點，漲幅2.13%為最高，美股其他三大指數亦有1%左右漲幅，更創下逾一周來最大漲幅。國泰美國道瓊ETF(00668)基金經理人蘇鼎宇指出，美國整體經濟及生產面逐步改善，回復率已近7成，在基本面好轉加上資金寬鬆下，價值相對低估、受惠經濟重啟的類股有望出現輪動。

有人質疑，全美新冠肺炎新增確診人數連日創新高，逼近7萬人，疫情出現加速期，股市卻仍同步創新高。投資專家表示，其實，疫情整體並未出現失控狀態，而且包含川普總統在內，已經有越來越多人開始戴口罩，認為人們終究能夠克服疫情，且最糟糕的情況已經過去。

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蘇鼎宇指出，美國整體經濟及生產面逐步改善，回復率已近7成；零售與休閒、交通運輸等流動趨勢整體改善約6成，近期美國６月ISM非製造業指數也由5月45.4回升至57.1，創4個月新高， 6 月 CPI 月增率創 11 年來最大增幅。在基本面好轉加上資金寬鬆下，價值相對低估、受惠經濟重啟的類股有望出現輪動。

道瓊工業指數距離今年高點仍有12%的空間，昨晚已確認站穩月線，蘇鼎宇建議投資人可以善用美股ETF工具，建立核心資產部位，參與美國經濟復甦。

