「美妝界經濟部長」來了！徐琁攜手王美花：數位綁定買起來

▲經濟部長王美花（圖右）與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言振興三倍券數位綁定。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券今（15）日開放郵局購買實體券，為衝刺數位人口，經濟部長王美花與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言三倍券數位綁定，徐琁表示經過縝密思考、探索還有各路人馬推薦分享後，已在IG限時動態裡放上數位綁定的網址以及她挑選的購買清單，號召廣大民眾一起數位綁定買起來。

依據經濟部統計，截至昨天下午10時為止，上官網申購的民眾已來到1203萬1019人次；其中，紙本預購共1036萬7596人，數位綁定共166萬3423人，含信用卡111萬4791人，電子票證21萬9676人，行動支付32萬8956人。

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為衝刺數位綁定人口，經濟部特別請來有「美妝界經濟部長」之稱的網紅徐琁，和真正的經濟部長王美花「雙美」聯手，徐琁說，收到這份合作時只能用又驚又喜來形容，也很猶豫自己的能力到底適不適合接下這個重擔，但一聽到能跟部長拍到照，什麼煩惱都拋到淡水河去了。

▲經濟部長王美花（圖右）與「美妝界經濟部長」網紅徐琁合體代言振興三倍券數位綁定。（圖／經濟部提供）

照片裡二人都以一襲白色素裝現身，徐琁還向王美花偷偷告白，謝謝部長願意在百忙之中陪她完成這項任務，而且部長出現的時候還是穿著當初提議的dress code，讓她大呼「我真的何德何能好感動」。

針對照片的拍攝理念，徐琁指出，其實理念很簡單，她用兩張桌子來分別代表一般的民眾與經濟部，經濟部在他們的領域裡為台灣經濟付出心力，而我們在我們的領域為台灣經濟提供活力，或許大家的位置不同，但我們都扎扎實實的站在同片土地上一起努力，展現網紅知性的一面。

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