亞洲區塊鏈高峰會來了！活動5天「一張門票看到飽」線上體驗國際級演講討論

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行,多位區塊鏈專家演講和經驗交流。(圖/主辦單位提供)

財經中心/台北報導

「亞洲區塊鏈高峰會」(Asia Blockchain Summit 2020)於15日登場,首次線上舉行,為期5天的線上高峰會活動,執行長費聿安邀請各界來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等,主要演講者太空人哈德菲爾(Chris Hadfield)也將演講關鍵領導。

來自領先行業的新創公司、投資公司、金融服務巨頭、全球品牌、學術研究機構、國際媒體和政策團體等專業人員,將在ABS2020線上討論區塊鏈技術在現實世界應用,有不斷發展的應用。

今年高峰會,將針對商業發展、科技創新、公共政策議題進行為期5天的線上演講、討論與交流活動,目前約有200多位演講者與2萬多位與會者參加,共同為發展的區塊鏈生態系統奠定基礎。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。(圖/主辦單位提供)

講者陣容不僅包含區塊鏈圈內專家,也有許多區塊鏈應用企業代表擔任講者,如富比士全球前50大區塊鏈企業;今年更擴大規模,發展多元話題,邀請成功企業家與領域名人分享領導與成功祕訣,演講與分享內容相當豐富。

此外,「亞洲區塊鏈高峰會」提供無時間及空間限制的社交平台,能在科技與區塊鏈知識領域中作學習精進,同時拓展人脈與各界人士做交流;參與者相互行銷與媒合,可開啟更多與不同企業策略合作的可能性。

ABS運用數位轉換科技,以創建精心打造的虛擬高峰會體驗。有關區塊鏈應用的核心主題,5天議程中,分為7個主要方面,第1天為區塊鏈在產業應用;第2天為數位資產;第3A天是新創公司;第3B天是深度科技;第4天為社會影響;第5A天是金融監理;第5B天為去中心化的未來。有關5天的議程,可以上網查詢。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」執行長費聿安邀請各界來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論。(圖/主辦單位提供)

亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起,為期5天的線上高峰會活動,來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等。每一個主題都與區塊鏈實務應用相關,是一場「跨地球」多國籍的區塊鏈知識與經驗交流饗宴。

從現在起,至7月19日,用此代碼「ANDREW.F」可快速取得大會公關體驗票「地球票」;目前網路Twitter超過73萬筆討論訊息,也可加入討論。

「地球票」屬體驗票,取得步驟如下:

1、點網址進入畫面。

2、進入,再找到藍色「EARTH Ticket」;再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「ANDREW.F」,就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」,以全部英文就進入填寫聯絡人資料(名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱)。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料,以英文填好全部欄位(名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家),就完成報名。

