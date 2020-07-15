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亞洲區塊鏈高峰會來了！活動5天「一張門票看到飽」線上體驗國際級演講討論

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▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行，多位區塊鏈專家演講和經驗交流。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）於15日登場，首次線上舉行，為期5天的線上高峰會活動，執行長費聿安邀請各界來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等，主要演講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）也將演講關鍵領導。

來自領先行業的新創公司、投資公司、金融服務巨頭、全球品牌、學術研究機構、國際媒體和政策團體等專業人員，將在ABS2020線上討論區塊鏈技術在現實世界應用，有不斷發展的應用。

請繼續往下閱讀...

今年高峰會，將針對商業發展、科技創新、公共政策議題進行為期5天的線上演講、討論與交流活動，目前約有200多位演講者與2萬多位與會者參加，共同為發展的區塊鏈生態系統奠定基礎。

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

講者陣容不僅包含區塊鏈圈內專家，也有許多區塊鏈應用企業代表擔任講者，如富比士全球前50大區塊鏈企業；今年更擴大規模，發展多元話題，邀請成功企業家與領域名人分享領導與成功祕訣，演講與分享內容相當豐富。

此外，「亞洲區塊鏈高峰會」提供無時間及空間限制的社交平台，能在科技與區塊鏈知識領域中作學習精進，同時拓展人脈與各界人士做交流；參與者相互行銷與媒合，可開啟更多與不同企業策略合作的可能性。

ABS運用數位轉換科技，以創建精心打造的虛擬高峰會體驗。有關區塊鏈應用的核心主題，5天議程中，分為7個主要方面，第1天為區塊鏈在產業應用；第2天為數位資產；第3A天是新創公司；第3B天是深度科技；第4天為社會影響；第5A天是金融監理；第5B天為去中心化的未來。有關5天的議程，可以上網查詢

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」盛大舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「ABS亞洲區塊鏈高峰會」執行長費聿安邀請各界來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論。（圖／主辦單位提供）

亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起，為期5天的線上高峰會活動，來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等。每一個主題都與區塊鏈實務應用相關，是一場「跨地球」多國籍的區塊鏈知識與經驗交流饗宴。

從現在起，至7月19日，用此代碼「ANDREW.F」可快速取得大會公關體驗票「地球票」；目前網路Twitter超過73萬筆討論訊息，也可加入討論。

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點網址進入畫面

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「ANDREW.F」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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