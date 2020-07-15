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懐特新藥再傳捷報　懷特痛寶取得藥證上市

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▲懷特生技總經理鄭建新,美吾華集團執行董事李伊伶,總裁陳寬墀,董事長李成家,安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／記者姚惠茹攝

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（15）日宣布，研發完成的新藥「懷特痛寶軟膠囊」，獲衛福部藥證上市，該藥為口服劑型的中重度疼痛止痛藥。懷特生技指出，上市後將立足台灣，並放眼北美、日本及中國大陸等全球最大止痛藥市場，爭取技術授權金和新藥銷售額的權利金，已獲數家藥廠接洽。

懷特生技表示，公司新藥研發實力堅強，長期深耕口服止痛藥領域，近期順利將市面上中重度疼痛的注射劑型止痛藥，成功研發為口服劑型，並克服藥效可能因肝臟代謝而減低的缺點。

請繼續往下閱讀...

懷特生技總經理鄭建新表示，該藥具低成癮性、低呼吸抑制等多項優點，有效成分也非管制藥品，使用受限小，而且轉為口服劑型可大幅提昇用藥便利性與安全性，深具市場競爭力與爆發力。

▲左起為安克生醫副董事長李伊俐、美吾華董事長李成家、懷特生技副董事長李伊伶。（圖／美吾華提供）

▲懷特生技副董事長李伊伶。（圖／美吾華提供）

根據美國FDA公告，強效鴉片類藥物的製造商應貫徹執行「風險評估及減輕策略」，懷特生技李伊伶副董事長指出，「懷特痛寶軟膠囊」完全符合美國FDA 對止痛藥物風險與效益評估的管控標準。

李伊伶強調，「懷特痛寶軟膠囊」在美國、加拿大、日本、中國及台灣取得多件發明專利，未來除了台灣市場，更會進軍高達400億美元的止痛藥全球市場，包括美國、日本及中國大陸，爭取獲得技術授權金和新藥銷售額的權利金，目前已有數家國內外藥廠，前來商討獨家代理與相關經銷合約。

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