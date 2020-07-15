台積電市值逼近10兆！　謝金河曝「大洗牌年代」：新經濟不斷奔馳

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

大洗牌的年代台灣經濟回不去，全世界的經濟都沒辦法回到從前，財信傳媒董事長謝金河在臉書撰文，這是大家必須面對的大洗牌的年代，新經濟不斷向前奔馳，新的打敗舊的，這是不可逆的趨勢。

從半導體產業看起，謝金河指出，這個禮拜IC設計的巨擘Nvidia超車Intel最令人驚嘆，Intel幾十年來一直都是半導體產業的老大，被台積電超車也就算了，沒想到Nvidia也追了上來；Nvidia股價最高漲到431.69美元，市值2654.89億美元，打敗Intel的2420億美元，Nvidia也成為全球最大IC設計公司。

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另一個是台積電愈飛愈高，這兩天TSMC ADR漲到67.07美元，市值達3478.3億美元，已超過台幣10兆。謝金河表示，台積電不僅打敗Intel，也打敗南韓三星，今天三星市值360.3兆韓元，約2987億美元，與台積電已有一段差距；這次中國全力補貼中芯半導體，中芯國際本益比達134倍，這使得台積電投資價值更上一層樓，也使台積電股價一直漲不停。

▲「護國神山」台積電市值不斷創新高。（圖／CFP）



謝金河指出，除了半導體產業，線上串流服務的Netflix也輕鬆打敗老牌的Disney，而且差距愈拉愈遠；最值得關注的是，天才狂人Elon Musk的Tesla股價衝上1794.99美元，市值達3327億美元，差點追上台積電。Tesla上週才剛剛打敗Toyota，現在兩家公司市值一度相差1200億美元，這是不可思議的時代；更有趣的是，當年Musk以幾億美元賣掉的第三方支付服務的Paypal，這次市值一度到2160億美元，居然打敗老牌的美國銀行，這更不可思議。

他表示，這次疫情加劇數位轉型，新經濟當道，像以東恊為基地的蝦皮母公司Sea股價從24.61美元大漲到129.45美元，市值達529.69億美元、Square從8.42美元大漲到133.81美元，市值一下子跑到521.28億美元，更可怕的是加拿大的Shopify股價從24.96美元衝到1135.56美元，市值1260.09億美元。

謝金河指出，有人把Shopify形容是Amazon第二，這有如有人形容Tesla是20年前的Apple，都有很大的想像空間。

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