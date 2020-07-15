Adobe「後疫情時代」觀察　資訊長展現領導力有這4大關鍵

▲現在已進入「後疫情時代」，Adobe建議，CIO應該要具備4大大關鍵來展現領導力。（圖／pixabay）

記者邱倢芯／台北報導

隨著時間進入「後疫情時代」，每個組織都在尋找新的工作方式，連如何執行日常例行事務也不例外，資訊部門承受了不小壓力，而資訊長（CIO）的角色在維持業務營運上更加舉足輕重。Adobe認為，四種方式有助於資訊長成為員工眼中精確敏銳的領導者，並以最優異的表現為客互與員工提供顧客體驗。

加速數位轉型

客戶尋求的是更便捷、優質的數位體驗，而資訊長的責任就是滿足客戶需求。舉例來說，資訊長可以協助公司優化在特殊時期的用戶體驗，從而提升品牌忠誠度。台灣高鐵在疫情期間改版網站，以更符合消費者使用行動裝置的介面，大量圖像與符號式瀏覽引導，再加上右側固定浮標式「熱門服務」快捷使用，提供更便捷的支援和更好的使用體驗。

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另外，台灣知名購物網站也透過一鍵登入功能、介面服務圖像化，及利用數據洞悉消費者需求，優化其客戶旅程，帶給消費者更便利的使用體驗，增強顧客對品牌的好感。

此外，特定的資訊比一般行銷內容更勝一籌，這需要資訊長從顧客體驗的觀點來監控自助服務的管道（如常見問題和論壇）來做出判斷。此種做法不但有助於提升客戶的體驗和滿意度，也能幫助資訊長及團隊更好地專注於其他關鍵性任務（mission-critical）。

協助其他高階主管

在遠距的工作情況下，需要宣導公司應用的各種平台、推廣最高效的使用方式等等。資訊長可以藉此機會與人資長和行銷長合作，幫助他們與員工、客戶、合作夥伴、廠商和供應商進行有效的溝通。與行銷長合作顧客體驗層面的範例，包括尋找正確管道，強化公司訊息。

Adobe認為，對的時間點、選擇對的管道來傳達對的訊息，同時協助行銷長並提供更新的資料與洞察；其次，做行銷長的耳朵。進行測試、從中學習、彙整報告，然後重複此過程。

▼Adobe建議，推動跨部門團隊內訓，讓需要數據的用戶學會如何自行找到所需數據，因而節約你的資源。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

重新評估數據策略

在瞬息萬變的當下，或許以周為單位進行比較分析已不能滿足業務的需求，因此要調整報告與分析的時間週期。同時，你得將精力從關注一般指標，轉向決定業務和客戶相關的優先事項。例如，減少關注流量和「計數」指標、注重相對與複合指標；開始注意各主力產品與TA的互動（engagement），而非只專注於每日流量。

內部培訓亦是當前的首要之務。你的團隊或許已疲於應付各種新資料組的需求與準備。因此，不妨推動跨部門團隊內訓，讓需要數據的用戶學會如何自行找到所需數據，因而節約你的資源。

以身作則 並尋求認可和投資

資訊長的職責絕對不僅止於技術施行的層面而已。資訊長必須竭力協助組織與客戶獲得成功。因此，與其他業務單位合作是重要關鍵，確保其他單位擁有所需支援，以提升顧客及員工的滿意度和信任。

在危機之中，為居家辦公的員工提供支援意味更靈活有彈性，但這項任務可能會壓垮小小的資訊支援部門。所以需要研擬策略來管理此項任務，培養志願者以擴大支援的能力。一旦你證明了本身職責角色的價值之後，可尋求董事會的認可，並提出資金需求，要求進行採購，讓你的團隊能夠滿足新的需求與簡化流程。