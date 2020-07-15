120萬買「台積電」還是「合一」？網「1句話」神比喻瞬間秒懂





▲面對台積電與合一，網友不知道該如何做選擇。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台股人氣近來越來越旺，本波的重心不是壓在半導體，就是生技類股，但兩個族群的差異實在太大，有網友就好奇提問，自己手上有一筆閒錢，但是面對耳熟能詳的台積電，最近很熱門的合一，不知道該選哪一個比較好。對此，就有網友神比喻，「一個是玩咖，一個則是穩定女友」。

一名網友在PTT上詢問，以「台積電與合一的選擇」為題發文，「最近手上有120萬想要入場，但是還在猶豫要選哪一張」。他分析了兩間公司的特性，「台積電太耳熟能詳了，之後還有5G等題材可能受惠，而且是真正獲利且不斷成長；但怕終端需求減弱導致營收下滑，技術被三星等追上之類的」。

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至於最近受到許多關注的合一，「最近很熱門的標的，但是這家公司尚未賺錢，雖然未來有極大的可能賺錢，但是股價也相對的高漲了；若未來的專利藥真的賺錢，可能以後的EPS真的會很高，未來價值有很大的成長空間，但也存在著未知的風險，目前的獲利能力很難預估」，若以現階段來說，買台積電可能兩年才賺2成，合一兩天就2成了，令他糾結「到底要怎麼選擇呢？」

底下網友紛紛提出建議，「一個玩咖，一個穩定女友，看你要選哪個阿」、「賣台積買合一」、「一個穩定，一個有未來性」、「先買台G，等到股價和合一交叉時再換」、「認真回你，可以20%也可以-20%」、「買GG是穩，買合一是賭」、「買合一等於買房含車位」、「小孩子才做選擇，兩個都買」、「各買一半啊，電子生技通吃」。