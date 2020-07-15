以色列失業率衝破23％　跪地民眾強頂水柱怒吼：貪污總理下台！

▲以色列警方以強烈水柱驅散示威民眾。（圖／路透）

實習記者林宣佑／綜合外電報導

數千名以色列民眾於當地14日聚集在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）住宅前面示威，他們認為因總理貪污，疏忽內政，導致高失業率及疫情失控。現場民眾拿著手舉牌，面對警方的抗暴水柱，他們雖不支跪地，仍堅持喊著口號「貪污總理下台！」

以色列國民約有900萬人，新冠肺炎確診人數破4萬人，死亡人數368人，每日新增上千名確診。以色列的失業率從今年2月的3.4％，急速攀升衝破20％ ，5月失業率為23.5％。

尼坦雅胡因為針對他執政的批評聲，這幾周民調直直落。一個鬆散的反對組織籌劃了好幾場抗議活動，主要訴求為「尼坦雅胡正受司法檢驗，已經不適任，應儘速下台。」次要訴求則有關疫情發展和經濟問題。

據《德國之聲》報導，許多示威者戴上口罩，但並未依政府命令保持社交距離。來自特拉維夫的示威者席戈(Laurent Cige)說：「最致命的病毒並非新冠肺炎（COVID-19），而是貪污腐敗。」

▲以色列總理尼坦雅胡貪污被起訴。（圖／路透）

今年5月，尼坦雅胡和退休將領組織了聯合政府，結束超過一年的政治動盪。目前兩位退休軍人，包含以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）和外交大臣艾希肯納齊（Gabi Ashkenazi）誓言將取代尼坦雅胡，擔任長期領導，而非聯合政府。

依照以色列法律規定，總理必須經法院定罪，且窮盡所有上訴流程，才會被要求辭職。學者表示以尼坦雅胡的例子來說，可能耗上數年時間。

以色列經常有警察執法過當的事件。示威期間，有發生零星警民衝突。警方表示，因為示威民眾丟擲石頭和雞蛋、破壞附近店家，因此警方不得以驅散抗議群眾。