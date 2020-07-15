美軍3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」...防衛大臣：美方請給嚴重處分

▲ 駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

駐沖繩美軍基地近日爆發群聚感染，導致日本疫情又起。不過，山口縣岩國市竟又傳出有3名美軍相關人員確診，且他們甚至在入境東京時就謊報行蹤，還搭乘了大眾運輸工具，讓日本防衛大臣河野太郎氣的向美軍表示，「這是非同小可的事情，已經要求美方進行嚴重懲罰！」

根據《朝日新聞》報導，3人分別是一位40歲以下的美軍男子與其妻子以及10歲女兒，他們在本月12日入境東京羽田機場後接受了機場的檢役，並被要求留宿在機場附近的旅館等待結果。且3人也向檢疫人員表示「不會搭乘大眾運輸工具，會租車前往隔離地點。」

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

不過在檢驗報告出來之前，3人在13日上午就已經搭乘日本國內民航班機，前往岩國市的錦帶橋機場。而不妙的是，這3人的檢驗報告也在他們搭機時出爐，且結果均顯示為陽性，代表他們帶著病毒到處趴趴走，甚至還搭上交通工具。

日本當局目前也已經安排民航班機上和這3人坐附近座位、有密切接觸的人到各地衛生所進行檢測。而日本防衛大臣河野太郎則在14日上午的記者會中表示，「這是非同小可的事情，已經要求美方進行嚴重的懲罰，並防範再度發生相同事件。」