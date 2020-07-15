與癡呆丈夫分離3個月　暖妻應徵護理中心洗碗工只為見上一面

▲妻子為見癡呆丈夫選擇擔任機構洗碗工。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者張呈緯／綜合報導

美國佛州女子瑪莉（Mary Daniel）因為新冠疫情關係，被限制探訪患有老年痴呆的丈夫史蒂芬（Steve），一分開就是3個月，而為了與丈夫見上一面，嘗試各種方式，最終選擇透過進入丈夫所在的記憶護理中心擔任洗碗工，以此近距離照顧的她摯愛。

根據CNN報導，瑪莉表示，本來她試著透過隔窗探訪史蒂芬，但丈夫顯然沒有因此感到快樂，因此她後來選擇應徵該單位，「我會是你們見過最好的洗碗工人，因為我想要在這裡上班，我也必須留在這裡陪伴我心愛的丈夫。」她強調，「我是透過合法的管道進來工作的，我一樣必須進行新冠肺炎的測試，以及20個小時的影片培訓和一些藥物測試。」

在疫情爆發之前，瑪莉曾答應丈夫，每天晚上都會來幫他鋪床。他們會在睡前一起看電視，這是他們每日都有的過程，然而這一切都在限制下令後變了樣，丈夫不明白妻子為什麼突然不見了。

瑪莉說，在她第一天上班時，丈夫認得了她並叫出她的名字，當時自己甚至還戴著口罩，當下他們互相擁抱並且流下了眼淚。她形容，這對她來說就是一種心靈的釋放。

瑪莉開始在中心上班後，丈夫狀態穩定很多，但她依然表示，「我明白為何制定規則，並對每個人都在付出的辛勤工作表示讚賞，但我認為必須有更好的方法。」她補充，自己正與州長迪桑蒂斯（DeSantis）談論調整限制，並與其他人一起成立了一個Facebook（Caregivers for Compromise - because isolation kills too!）粉專，試圖幫助那些碰到類似狀況的家庭。