美CDC主任曝「秋冬疫情前景」悲觀：若大家戴口罩1、2月內就可控制

▲美國疫情再起，佛羅里達州成為新的疫情熱點之一。圖為佛羅里達州街景。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情再起，疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Dr. Robert Redfield）於14日透露，他對於秋冬的公衛前景感到悲觀，但是，如果美國大眾都能夠戴上口罩，未來1、2個月內很可能有效控制疫情。

綜合CNN、ABC報導，雷德菲爾德14日視訊參加《美國醫學會雜誌》（JAMA）網路研討會時表示，十分擔心即將到來的秋季與冬季，因為新冠肺炎與流感疫情可能同時發生，「2020年秋冬以及2021年可能成為美國公衛領域所經歷過最艱難的時期之一」。

雷德菲爾德表示，防止醫療保健體系超載非常重要，「我們能夠做到這一點的程度，將決定我們將如何度過秋冬」。

▲雷德菲爾德（Dr. Robert Redfield）認為，如果美國大眾都能戴上口罩，未來1、2個月內就能控制疫情。（圖／路透）

雷德菲爾德指出，對抗疫情「最強大的武器」就是戴口罩、洗手與社交距離，「如果我們現在可以讓每個人都戴上口罩，我真的相信，在接下來的4到6周，或者8周，就可以控制疫情」。

雷德菲爾德也強調，戴口罩「不是政治議題，而是公衛議題」與每個人的「個人責任」。他很開心總統川普、副總統潘斯（Mike Pence）如今也都遵循這項做法，「我們需要他們來樹立榜樣」。

美國疫情再度升溫，加州、德州與佛羅里達州等各地感染人數急遽上升。根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，截至台灣時間15日上午10時30分左右，已經累計342.8萬人確診，13.6萬人染疫死亡。

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