新冠病毒「最狂妄折磨」在康復後　襲擊全身器官…腦炎、中風悄悄找上門！

▲新冠病毒可能造成長久、或不可逆的併發症。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠病毒肆虐全球6個多月，如今初期確診病患陸續康復追蹤，義大利醫師卻發現，新冠病毒所帶來的人體損傷，遠大於先前認知，「不僅引發呼吸系統疾病，更可能造成全身系統性感染，且部分患者可能永遠無法康復」，此外除高齡者為高風險族群，青年、中年人同樣都需要特別注意。

根據《Business Insider》報導，義大利倫巴底（Lombardy）在疫情爆發初期，屬於重疫區，當時許多高齡者無一倖免的感染新冠肺炎，而根據當地醫師觀察，部分康復者出現精神病、失眠、腎臟問題、脊椎感染、中風、慢性疲勞、行動不便的症狀；8日倫敦大學一份醫學報告中也指出，新冠病毒引發的腦炎、腸道問題、心臟、腎臟問題也相當多。

此外，也有醫師指出，新冠病毒所伴隨的身體損傷，可能需要幾年的時間才會出現，即便病情康復之後，也可能讓病患的生產力降低許多。對於醫學專家而言，新冠病毒的康復，不代表健康就會隨之而來，後續的復原狀況或併發症都需要觀察。

義大利醫師科曾蒂尼（Roberto Cosentini）在貝爾加莫（Bergamo）的一間醫院任職，他斷言新冠肺炎的病毒將會影響整個人體運作，且不會消失，可能讓血管、神經都受到損害，很多人都受到「慢性破壞」的折磨。

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