台積電強攻370元大關　台股指數站上12300點關卡再創30年新高

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

國安基金將於今（15）日召開例行會議，決議是否退場。外界認為，由於此次護盤耗費銀彈不及10億元，即便退場釋股，應不至於對市場造成大規模賣壓。台股今日開在12233點，上漲24點；早盤指數上漲逾百點，攻上12300點關卡，高點來到12320點，再度刷新30年來新高。

繼去年12月匯回3.65億美元境外資金後，股王大立光（3008）昨日再度匯回境外資金2.76億美元（約新台幣82億元），將用於擴產所需設備等投資。雖然此前大立光釋出令人失望的本季營運展望，但承諾擴產進度不變。大立光今日開在4085元，上漲1.62%。

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權王台積電（2330）昨日盤中以364元再創新天價，市值攀升9.43兆元續寫新猷。今日以366元開出，上漲0.69%。截至9點12分，股價來到370元。

美國新冠疫情持續升溫，但由於投資人期待美國政府能釋出更多振興支出，美股四大指數周二收高，道瓊指數上漲556.79點或2.13%，報26642.59點；標普500指數上漲42.30點或1.34%，報3197.52點；那斯達克指數上漲97.73點或0.94%，報10488.58 點；費城半導體指數上漲35.65點或1.75%，報2069.79點。

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