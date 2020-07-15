「好萊塢淫魔製片」5.6億元和解協議遭駁回！　法官：想法令人厭惡

▲哈維溫斯坦被判23年徒刑。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

現年68歲的好萊塢前製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）因性侵被判23年徒刑，原提出1890萬美元的和解協議，希望這筆和解金分配給受害的數十名受害者。不過，紐約聯邦法官駁回了這項和解方案，表示這項法案並不公平，溫斯坦甚至能比原告們更早拿到辯護資金，「這種想法讓人感到厭惡。」

紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）在6月30日提出一項金額高達1890萬美元（約台幣5.6億元）的和解協議，可以解決2018年總檢察長辦公室針對哈維溫斯坦、他的製作公司和胞弟鮑柏溫斯坦（Bob Weinstein）提出的訴訟，數十名原告也能夠獲得金錢賠償。

不過，紐約聯邦法官赫勒斯坦（Alvin K. Hellerstein）14日宣布駁回此協議，因為它並不公平。據了解，這筆和解金將由保險公司支付，溫斯坦不需認罪，也不用從自己口袋掏錢出來，還能由保險公司支付辯護資金。赫勒斯坦認為，「溫斯坦能比這些原告先拿到錢，這種想法讓人感到厭惡。」

▲哈維溫斯坦在獄中確診新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



這份協議將由保險公司支付1890萬元的受害者基金，並分配給「在溫斯坦公司工作期間經歷過敵意工作環境、性騷擾、性別歧視，以及遭受溫斯坦性侵的女性」。而赫勒斯坦認為，不該把受到性騷擾與性侵案的女性相提並論。

14日的聽證會登場之前，代表6名女性受害人的律師團表示，過去他們一直在反對這項協議，「和解條款和條件不公平，絕不應強加於性侵犯倖存者，而紐約總檢察長沒有意識到這一點。」

詹姆斯的發言人唐納利（Kelly Donnelly）則表示，會繼續審查這項協議，並決定下一步該如何做，「我們辦公室一直不辭辛勞地為這些勇敢的女性，提供應有的公平正義，我們也將繼續這樣做。」

今年2月紐約州最高法院陪審團判決，哈維溫斯坦一級不法性行為、三級強暴罪名成立，判處23年徒刑，並於紐約水牛城近郊的溫德監獄（Wende Correctional Facility）服刑。而他服刑期間剛好碰上疫情爆發，3月底時傳出他在獄中確診，現已被隔離處置。

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