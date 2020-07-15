市長性騷秘書後輕生…《熔爐》作者說話了！「朴元淳笨蛋，一路好走」引網怒

▲首爾市長朴元淳疑因性騷輕生，知名作家孔枝泳卻在臉書護航、哀悼。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

曾任職於首爾市府的女秘書，8日下午向警方遞出訴狀，控訴4年以來遭到市長朴元淳性騷擾；然而曾寫下小說《熔爐》（도가니）後在南韓文壇一舉成名的作家孔枝泳（공지영）在朴元淳輕生後，卻在臉書寫下「朴元淳，你這笨蛋！一路好走」等哀悼文章，被民眾認為根本是替性騷加害者護航，甚至已對被害女秘書造成二度傷害，在網路上引起極大爭議。

孔枝泳長期以來透過寫作為女權發聲，其代表作《熔爐》更描述光州聽障學校未成年學生長期遭校長與教職人員性侵與虐待的悲慘真實案例；然而在得知朴元淳疑似因性騷女秘書身亡後，卻在私人臉書帳號高調寫下，「本來還想寫『我還沒哭』，此時我的眼淚卻奪眶而出！笨蛋朴元淳，一路好走。主會回顧你的人生、體會到你多麼努力，伸出寬大的臂膀擁抱你。」

▲南韓小說《熔爐》作者孔枝泳。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

不僅如此，孔枝泳12日在臉書上分享支持市府為朴元淳舉辦高規格「市葬」之青瓦台請願連結，以及前國會議員李錫玄（이석현）哀悼朴元淳之死的文章，更令外界感到憤怒。部分民眾認為，孔枝泳從未站在被害者的立場思考，還選擇在忽略性騷擾醜聞下，表達對於朴元淳之死的哀悼之意，如此雙重標準令人嘆為觀止。

共同民主黨的前國會議員李錫玄在該文中表示，「在體會故人的心情後，我感到十分痛心、哀戚，到底是有多難過，才會選擇死亡呢？」

▲南韓知名作家孔枝泳發文後，被網友砲轟護航性騷慣犯。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

對於孔枝泳的護航言行，許多網友皆認為不敢苟同，甚至感覺到像被「背叛」，「不要污辱主的名字」、「妳難道不知道，聖經裡最忌諱的大罪是自殺與同性戀嗎」、「我懷疑我的雙眼到底看了什麼，怎麼會如此雙重標準呢」、「朴市長明明是佛教徒，為什麼一直在那裡喊主啊？難道佛教也信耶穌嗎」、「為什麼對（朴市長）性騷擾案不聞不問呢？」

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