　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

市長性騷秘書後輕生…《熔爐》作者說話了！「朴元淳笨蛋，一路好走」引網怒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼首爾市長朴元淳疑因性騷輕生，知名作家孔枝泳卻在臉書護航、哀悼。（圖／路透社）

▲首爾市長朴元淳疑因性騷輕生，知名作家孔枝泳卻在臉書護航、哀悼。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

曾任職於首爾市府的女秘書，8日下午向警方遞出訴狀，控訴4年以來遭到市長朴元淳性騷擾；然而曾寫下小說《熔爐》（도가니）後在南韓文壇一舉成名的作家孔枝泳（공지영）在朴元淳輕生後，卻在臉書寫下「朴元淳，你這笨蛋！一路好走」等哀悼文章，被民眾認為根本是替性騷加害者護航，甚至已對被害女秘書造成二度傷害，在網路上引起極大爭議。

孔枝泳長期以來透過寫作為女權發聲，其代表作《熔爐》更描述光州聽障學校未成年學生長期遭校長與教職人員性侵與虐待的悲慘真實案例；然而在得知朴元淳疑似因性騷女秘書身亡後，卻在私人臉書帳號高調寫下，「本來還想寫『我還沒哭』，此時我的眼淚卻奪眶而出！笨蛋朴元淳，一路好走。主會回顧你的人生、體會到你多麼努力，伸出寬大的臂膀擁抱你。」

▲▼南韓小說《熔爐》作者孔枝泳。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

▲南韓小說《熔爐》作者孔枝泳。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

不僅如此，孔枝泳12日在臉書上分享支持市府為朴元淳舉辦高規格「市葬」之青瓦台請願連結，以及前國會議員李錫玄（이석현）哀悼朴元淳之死的文章，更令外界感到憤怒。部分民眾認為，孔枝泳從未站在被害者的立場思考，還選擇在忽略性騷擾醜聞下，表達對於朴元淳之死的哀悼之意，如此雙重標準令人嘆為觀止。

共同民主黨的前國會議員李錫玄在該文中表示，「在體會故人的心情後，我感到十分痛心、哀戚，到底是有多難過，才會選擇死亡呢？」

▲▼南韓知名作家孔枝泳發文後，被網友砲轟護航性騷慣犯。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

▲南韓知名作家孔枝泳發文後，被網友砲轟護航性騷慣犯。（圖／翻攝自孔枝泳臉書）

對於孔枝泳的護航言行，許多網友皆認為不敢苟同，甚至感覺到像被「背叛」，「不要污辱主的名字」、「妳難道不知道，聖經裡最忌諱的大罪是自殺與同性戀嗎」、「我懷疑我的雙眼到底看了什麼，怎麼會如此雙重標準呢」、「朴市長明明是佛教徒，為什麼一直在那裡喊主啊？難道佛教也信耶穌嗎」、「為什麼對（朴市長）性騷擾案不聞不問呢？」

►市長被告...首爾市府早知情！曝「性平顧問」對朴元淳洩女秘書行蹤

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
快訊／金曲31完整名單出爐　鄧紫棋、張震嶽入圍歌王歌后
快訊／2020金曲最佳國語女歌手　鄧紫棋、魏如萱搶后冠
快訊／金曲31入圍名單出爐！張震嶽、J.Sheon搶歌王
蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解
請人報價新冷氣！他看單子合計44000元呆了　居住條件一曝網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫩妹遭性侵懷孕…狠父氣炸「趁夜半熟睡勒斃」直接埋屍！　謊稱：她自己想死

日本九州豪雨釀76死　男保健師支援避難所驚傳染疫

退休老翁「揪華裔辣妹鬆一下」　嗨爆瞬間「馬上風」翻白眼…她冷靜跨屍報警

班機被取消熱血男大生「騎單車回國」　48天狂騎3500公里返家！

市長性騷秘書後輕生…《熔爐》作者說話了！「朴元淳笨蛋，一路好走」引網怒

日本豪雨土石崩「民宅秒垮歪斜」2死　市長致歉遲發避難勸告

女友嫌不持久「吹風機烤下體」施虐　傷口起水泡再摳爆…小男友崩潰

美軍3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」...防衛大臣：美方請給嚴重處分

一週破1216例！東京上調「第四級」最嚴重警戒：疫情正在擴大

12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

嫩妹遭性侵懷孕…狠父氣炸「趁夜半熟睡勒斃」直接埋屍！　謊稱：她自己想死

日本九州豪雨釀76死　男保健師支援避難所驚傳染疫

退休老翁「揪華裔辣妹鬆一下」　嗨爆瞬間「馬上風」翻白眼…她冷靜跨屍報警

班機被取消熱血男大生「騎單車回國」　48天狂騎3500公里返家！

市長性騷秘書後輕生…《熔爐》作者說話了！「朴元淳笨蛋，一路好走」引網怒

日本豪雨土石崩「民宅秒垮歪斜」2死　市長致歉遲發避難勸告

女友嫌不持久「吹風機烤下體」施虐　傷口起水泡再摳爆…小男友崩潰

美軍3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」...防衛大臣：美方請給嚴重處分

一週破1216例！東京上調「第四級」最嚴重警戒：疫情正在擴大

12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

馬大偉運彩解盤／ 富邦@樂天 富邦貧打小分有利

陳椒華指乾粉滅火器含致癌物　消防署：二氧化矽非毒性物質

金曲31／阿爆狂入圍8大獎成大贏家！　鄧紫棋緊追「擠進5大獎」

吃得到海鮮熱炒、現沖牛肉湯！饗食天堂大直店改裝新亮相　還有巧克力噴泉

癡情男踢爆高雄極樂大淫窟！「三七仔」移地轉戰　13「小雨衣」曝下場　

中職／唱出好聲音 人氣新女聲羅莎莎週日為猿開球

金曲31／2020金曲獎「完整入圍名單」！

金曲31／高爾宣《Without You》搶年度歌曲　對戰黃明志、滅火器

金曲31／鄧紫棋、魏如萱對決金曲歌后！　女歌手最新入圍名單曝光

影／漢光實彈射擊！SUT戰雷、雄三、天弓、愛國者飛彈畫面曝光

國際熱門新聞

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

她爽中9千萬彩券　灑鈔票金項鍊

老婦寵物房驚現「乾隆御用夾層花瓶」！拍2.7億

快訊／川普已簽署《香港自治法案》

殺1家3口　美聯邦17年處決首死囚

74歲男娶39妻　每晚「輪流睡」生94個兒女

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

Youtuber「淚訴產前恐懼」幾日後一屍兩命

61船員確認陰性　航行35天神秘確診

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

中國在南海如流氓　美：不排除制裁

她爬50m陡峭岩壁拍照　「雙腿無力墜落」友陷恐怖沉默

下半身直接沒了！陽光弟衝浪「慘遇流氓大白鯊」

更多熱門

相關新聞

日本大雨2死　市長致歉遲發避難勸告

日本大雨2死　市長致歉遲發避難勸告

日本廣島縣東廣島市一棟民宅，14日因大雨造成後山崩塌，民宅內母子2人不幸罹難。東廣島市長高垣廣德14日在記者會上致歉說，無法及時發布「避難勸告」，真是不勝慚愧。

美軍家屬3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」

美軍家屬3人入境日本等檢疫竟搭飛機逃跑　結果出爐「顯示確診」

「疫情正在擴大」！東京上調「第四級」最嚴重警戒

「疫情正在擴大」！東京上調「第四級」最嚴重警戒

即／市長性騷女秘書…首爾市府說話了！

即／市長性騷女秘書…首爾市府說話了！

「性平顧問」對朴元淳洩被害女秘書行蹤！

「性平顧問」對朴元淳洩被害女秘書行蹤！

關鍵字：

日韓要聞首爾市長朴元淳孔枝泳熔爐雙重標準

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人回LINE「爆炸！差點沒命」

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面