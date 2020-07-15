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快訊／《法律女王》本尊！　美國傳奇女大法官「疑似染疫」入院治療

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▲▼ 美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦最高法院大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國法院消息指出，最高法院大法官金斯伯格14日早上因「可能」感染新冠肺炎，入院進行治療。而被視為金斯伯格死對頭的總統川普則表示，希望她能早日康復，「並在實際上給我好一點的判決。」

現年87歲的傳奇女大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）被視為美國自由派的偶像，除了各地販賣印有金斯柏格肖像的馬克杯和T恤，更有一部紀錄片《RBG》和電影《法律女王》（On the Basis of Sex）描述她一生成就。

法院發言人阿伯格（Kathleen Arberg）指出，金斯伯格13日開始發燒打冷顫，在華盛頓特區的西布利紀念醫院（Sibley Memorial Hospital）評估後，疑似感染新冠肺炎；14日上午住進馬里蘭州的約翰霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital），目前已經接受相關手術，清潔先前放置在體內的膽管支架，並持續住院休養。

川普14日向記者表示，他希望金斯伯格能盡快康復，「我祝她一切順利，我希望她已經好些了，並在實際上給我一些好的判決。」

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