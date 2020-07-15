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內湖大直「大地主」漏接1通電話喊：老公　百億家產被搬光！戶頭剩8萬元

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圖、文／鏡週刊

張姓大地主在台北大直及內湖擁有十多筆土地，他創立吉鴻電子，靠製造電玩機台及兌幣機起家，身價上百億，位於大直的莎多堡奇幻旅館市值30億元的土地也是他的，但因1次心臟手術緊急住院，張男漏接小三電話，意外讓照顧他的老婆發現他外遇，上百億資產遭妻兒暗中逐一過戶，他發現時，身上僅剩8萬元，因此怒告妻子偽造印鑑證明，連出庭作證的兒女也遭他告上法院，要力拚奪回全部家產。

百億大亨張董（右圖）2010年心臟病發昏迷住院，妻子在醫院代接張董手機，竟聽到另一頭喊「老公」，張董外遇因此曝光。

▲百億大亨張董（右圖）2010年心臟病發昏迷住院，妻子在醫院代接張董手機，竟聽到另一頭喊「老公」，張董外遇因此曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

張姓大亨婚外情曝光後，百億資產全被妻子與兒女拿走，提8件官司告妻兒。

原來，張姓百億大亨2010年心臟病發被送往台北馬偕醫院進行心導管手術，張妻保管他的手機，卻不斷有同一號碼來電，張妻後來接起電話，1名女子一接通就急喊「老公」，讓張妻起疑，她心中雖有底，卻仍強作鎮定，未立刻與病榻中的先生攤牌，最後張男心臟裝上2根支架才度過險境。

鬼門關前走了一遭，張醒來後卻陷入另一個人間地獄，妻子詢問他來電的女子是何來歷？他才知外遇已瞞不住，向妻子坦承有1位比他年輕23歲的小三，2人還生了1個女兒，已經2歲了，張妻聽完不只沒有哭鬧，也未要求離婚，而是與兒女聯手，巧妙地將張姓大亨的百億財產過戶到母子3人名下，張姓大亨已提告要求司法還他公道。

張姓大亨的王姓妻子（圖）負責管理百億家產，還拉拔1對子女長大，如今與夫形同陌路。（翻攝網路）

這宗富豪家屬爭產官司，刑事、民事、行政都有，曾在台北地院、高等法院、最高法院、士林地檢署及台北地檢署進行，目前仍由士林地方法院及台北高等行政法院仍審理中。


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