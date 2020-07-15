英國禁止華為參與5G網路建設　白宮稱許

▲華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

在美國連月來的施壓後，倫敦當局今天宣布禁止華為參與英國5G網路建設，白宮稱許英國這項決定。

白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）在推特推文說：「英國這項行動反映國際日益一致的共識，華為和其他不被信任的供應商對國家安全構成威脅，因為他們仍然受制於中國共產黨。」

「我們期待與英國以及其他許多夥伴和盟邦合作，促進創新以及5G供應鏈供應商的多樣化，並確保5G安全免於被危險操縱。」