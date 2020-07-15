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白俄羅斯總統執政26年拚「篤定連任」　選委會否決2競爭對手登記

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▲▼白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）幾乎篤定連任，朝執政30年邁進。（圖／路透）

文／中央社明斯克14日綜合外電報導

白俄羅斯即將於下個月舉行總統大選，但選舉委員會今天否決現任總統魯卡申柯的最主要兩個對手登記為總統候選人，幾乎確保執政26年的魯卡申柯篤定勝選。

選委會表示，巴巴里科（Viktor Babariko）是白俄羅斯天然氣工業銀行（Belgazprombank）前負責人，因涉及洗錢犯罪案無法參選；之前曾擔任大使目前經營科技業辦公園區的塞帕卡羅（Valery Tsepkalo），在支持連署書的簽名宣告無效後，也被否決參選資格。

兩人普遍被視為有機會擊敗魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的僅存參選人。由於人民對經濟、人權以及漠視新型冠狀病毒疫情的不滿不斷升高，魯卡申柯面臨他近幾年以來遭逢的最強大反對聲浪。

為了遏止選前反政府抗爭，警方已逮捕數百人，幾乎魯卡申柯的全部主要對手要不是被逮捕，就是遭到調查。

巴巴里科競選陣營發言人柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）表示：「儘管諸多獨立參選人被捕入獄而無法從事競選活動，但當局是如此心虛和害怕而不容許巴巴里科參與選舉過程。」

塞帕卡羅競選陣營幹部蘭金（Andrei Lankin）則表示，針對連署書簽名被宣告無效，塞帕卡羅將向法院提告，挑戰不讓他登記參選的決定。

魯卡申柯競選陣營負責人歐達（Mikhail Orda）指出：「我們必須平靜且冷靜舉行選舉，不容許任何挑釁與動盪。」

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