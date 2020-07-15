拍出2.7億！「乾隆御用玲瓏夾層花瓶」與4貓同寢　收在老婦寵物房生灰塵

▲這是十年來第3個價值上億元的中國古董花瓶。（圖／達志／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

荷蘭阿姆斯特丹的藝術顧問羅森塔爾（ohan Bosch van Rosenthal）日前在一名老婦的寵物房裡發現，有個相當別緻的花瓶，沒想到一鑑定竟是「乾隆時期」的御前用品，名為「洋彩紅地錦上添花冬青玲瓏夾層瓶」，最後以900萬美元（約台幣2.6億）售出。

綜合外媒報導，老婦布滿灰塵的寵物房裡有4隻貓，自由行走在這些藝術品間，羅森塔爾表示，「她特意指向這個放在櫥櫃裡的花瓶，她知道這東西有價值。」

羅森塔爾提到，自己不是這方面的專家，但看得出來這個花瓶非同小可，就把照片傳給蘇富比拍賣行亞洲區主席仇國仕（Nicolas Chow）鑑定。

蘇富比拍賣行表示，該花瓶原是迦納爵士（Harry Garner）的收藏，它曾被保存在紫禁城的乾清宮，是中國乾隆皇帝時期的工藝品，還發現在1954年左右，花瓶曾以56美元（約台幣1600元）和101美元（約台幣3000元）的價格從這裡賣出。

'Lost' #Qing dynasty vase that sat forgotten in a woman's home for 60 yrs surrounded by her cats is set to sell for $9MILLION

Harry Garner reticulated vase was found in cupboard in elderly woman's home pic.twitter.com/AwDFgy9lUk — Hans Solo (@thandojo) June 27, 2020

▲本次拍賣90%成交拍品透過電話、網上或書面出價。（圖／翻攝自推特／@thandojo）

這個花瓶是10年內第3個以上億台幣售出的中國古董花瓶，2010年有一個同為乾隆時期的花瓶以6800萬美元（約台幣20億）售出，2018年有一個從法國閣樓的鞋盒裡發現的中國花瓶，賣了1900萬美元（約台幣5.5億）