女子爽中9000萬彩券！租飛行傘豪灑「鈔票、金項鍊」　千人嗨翻狂撿

▲泰國女子中9000萬泰銖彩券，天空狂灑金項鍊與現金。（示意圖／達志影像）

記者趙蔡州／綜合報導

若幸運中了彩券頭獎，你會怎麼花這筆錢。泰國有一名婦人中了9000萬泰銖的彩券（約8400萬新台幣）後，決定在48歲生日當天雇用飛行傘員，從天空灑下金項鍊與現金的方式，希望與家鄉的親友們分享幸福，當天吸引了數百人在廣場上歡呼瘋搶，畫面相當壯觀。

根據Coconuts Bangkok報導，泰國婦人潘雅賽（Suwanlee Panyasai）2018年11月贏得了彩券頭獎，頭獎獎金高達9000萬泰銖。她認為自己能獲得大獎真的非常有福氣，讓她決定在48歲生日（7月12日）當天，請人從天空灑下金項鍊與現金，「我想與大家分享我的幸福。」

她將總計30萬泰銖的現金，換成20元、30元不等的鈔票與金項鍊，全部裝進袋子，找來10名專業人員駕駛飛行傘從天空灑下，除家鄉原先邀請的親朋好友外，也吸引其他鄉里的居民到場參加，總計約有超過3000人到場，當鈔票與金項鍊從天空拋下的那一刻，引起現場所有人的高聲歡呼。

對於其他鄉里的居民參加，潘雅賽表示非常歡迎，參加者就算沒有拿到金項鍊，至少也可以獲得20元泰銖。她說，藉由這一次的活動，希望身邊的人都能幸福和美好，每一個人都可以邁向成功。