航行35天「神秘集體感染」！61船員隔離檢測陰性　出海後57人詭異確診

▲阿根廷烏斯懷亞。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續，阿根廷近日發生一起離奇的「海上集體感染」事件。一艘漁船船員出海前才剛接受完14天隔離，且病毒檢測結果均為陰性，未料出海35天後船上竟有57人因不明感染源確診，無法確認傳染途徑。

根據法新社報導，阿根廷火地省（Tierra del Fuego）衛生官員表示，阿根廷籍拖網漁船「越前丸」號（Echizen Maru），因越來越多船員在海上出現典型COVID-19症狀而返港。

當地衛生局表示，越前丸號漁船在出海之前，所以船員都在烏斯懷亞（Ushuaia）一處旅館接受14天強制隔離，並且所有人都確認為陰性後才獲准登船，沒想到漁船出海作業35天後，竟有57人被檢測出新冠病毒陽性。

火地省緊急應變委員會表示，另有2名水手的檢測結果為陰性、2人檢驗結果尚未出爐，而確診中有2人已經住院。

火地省衛生局官員阿法羅（Alejandra Alfaro）表示，由於「越前丸」號船員已經35天內沒有接近過任何陸地，且所有補給品都是在烏斯懷亞運上船，因此很難判斷這些船員究竟是如何被感染。

烏斯懷亞地區醫院傳染病科主任巴拉拖雷（Leandro Ballatore）認為，越前丸號事件可能代表一種全新狀況，病毒潛伏期比預期還要更長，至今還有任何研究能夠解釋。

據悉，目前越前丸號仍停泊在烏斯懷亞港，船員均被隔離在船上。報導指出，截至7月12日，阿根廷全境新冠確診病例數已經超過10萬例，死亡人數增加至1859人，大多數患者集中在首都布宜諾斯艾利斯地區。

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