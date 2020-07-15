除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

▲ETF選擇越來越多元。（圖／達志圖庫）



記者陳心怡／台北報導

面對低利時代，ETF（指數股票型基金）配息穩定，波動幅度小，深受長期穩健型的投資人喜愛，再加上ETF不需為了到底要選哪支股票而煩惱，還可分散風險的特色，對投資新手而言是個相當具有吸引力且很好入門的投資選擇。

談到國民ETF，大家第一個想到的一定是台灣50（0050）這檔ETF，然後接著想到元大高股息（0056），其實，除了0050、0056外，還有很多ETF可以選擇。

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根據Cmoney統計，國內指數股票型ETF近1年績效，第一名的ETF是富邦科技（0052）漲幅38.79%、第二名富邦台灣中小（00733）漲幅35.9%，第三名則是元大電子（0053）漲幅28.23%，至於大家口中的0050（漲幅15.15%）位居第八名，0056（漲幅9.54%）則是14名。

▲國內指數股票型ETF近1年績效排行榜。點圖可放大。（圖／翻攝自Cmoney）

ETF其實有分為原型ETF、槓桿型ETF和反向型，以上都是國內原型ETF，較適合放長線；而槓桿型ETF和反向型ETF的淨值計算方式與其他ETF不同，漲跌幅度的波動比較大，若以國內成分ETF的方式去類比操作的話，可能就不太合適了，主要以短線交易為主比較保險。

在台股上市的ETF共有127檔，其中只有21檔是台股成分原型ETF，大約佔16.5%，在這些原型ETF中，又可細分為市值型、高息型、經營型、MSCI型和產業型，而許多投資人會選擇投資原型ETF主要是獲取固定的收益，所以現金殖利率和填息天數表現也相當重要，以近3年平均現金殖利率能達到5%以上的只有5檔，分別是富邦台50、富邦台灣中小、元大高股息、元大台灣高息低波、第一金工業30。

如果投資人想要有不錯的殖利率和報酬率，兩者兼具的話，以殖利率大於5%且報酬率大於20%來篩選，可以發現以下幾檔符合標準。

1. 006208 富邦台50 （5.06%、31.5%）

2. 00733 富邦台灣中小（5.38%、43%）

3. 00728 第一金工業30（5.90%、31.4%）

4. 0056 元大高股息（5.37%、28.1%）

5. 00713 元大高息低波（5.11%、22.4%）

不可否認，ETF目前是成為討論度超高的投資商品了，主要原因包括易於管理、交易方便、成本低廉、分散投資、多樣化，連股神巴菲特幾乎在每一年的致股東書都向廣大投資人推薦 ETF，至於該投資哪些ETF，大家可以按自己的喜好以及參考殖利率和報酬率等等。