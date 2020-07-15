　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲2017年Q1壽險業海外投資比重創歷史新高（圖／達志／示意圖）

▲ETF選擇越來越多元。（圖／達志圖庫）

記者陳心怡／台北報導

面對低利時代，ETF（指數股票型基金）配息穩定，波動幅度小，深受長期穩健型的投資人喜愛，再加上ETF不需為了到底要選哪支股票而煩惱，還可分散風險的特色，對投資新手而言是個相當具有吸引力且很好入門的投資選擇。

談到國民ETF，大家第一個想到的一定是台灣50（0050）這檔ETF，然後接著想到元大高股息（0056），其實，除了0050、0056外，還有很多ETF可以選擇。

請繼續往下閱讀...

根據Cmoney統計，國內指數股票型ETF近1年績效，第一名的ETF是富邦科技（0052）漲幅38.79%、第二名富邦台灣中小（00733）漲幅35.9%，第三名則是元大電子（0053）漲幅28.23%，至於大家口中的0050（漲幅15.15%）位居第八名，0056（漲幅9.54%）則是14名。

▲國內指數股票型ETF近1年績效排行榜。（圖／翻攝自Cmoney）。

▲國內指數股票型ETF近1年績效排行榜。點圖可放大。（圖／翻攝自Cmoney）

ETF其實有分為原型ETF、槓桿型ETF和反向型，以上都是國內原型ETF，較適合放長線；而槓桿型ETF和反向型ETF的淨值計算方式與其他ETF不同，漲跌幅度的波動比較大，若以國內成分ETF的方式去類比操作的話，可能就不太合適了，主要以短線交易為主比較保險。

在台股上市的ETF共有127檔，其中只有21檔是台股成分原型ETF，大約佔16.5%，在這些原型ETF中，又可細分為市值型、高息型、經營型、MSCI型和產業型，而許多投資人會選擇投資原型ETF主要是獲取固定的收益，所以現金殖利率和填息天數表現也相當重要，以近3年平均現金殖利率能達到5%以上的只有5檔，分別是富邦台50、富邦台灣中小、元大高股息、元大台灣高息低波、第一金工業30。

如果投資人想要有不錯的殖利率和報酬率，兩者兼具的話，以殖利率大於5%且報酬率大於20%來篩選，可以發現以下幾檔符合標準。

1. 006208 富邦台50 （5.06%、31.5%）
2. 00733 富邦台灣中小（5.38%、43%）
3. 00728 第一金工業30（5.90%、31.4%）
4. 0056 元大高股息（5.37%、28.1%）
5. 00713 元大高息低波（5.11%、22.4%）

不可否認，ETF目前是成為討論度超高的投資商品了，主要原因包括易於管理、交易方便、成本低廉、分散投資、多樣化，連股神巴菲特幾乎在每一年的致股東書都向廣大投資人推薦 ETF，至於該投資哪些ETF，大家可以按自己的喜好以及參考殖利率和報酬率等等。

ET快訊
台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家公布監視器反擊了
小三心機3字讓百億地主不避孕　偷髮驗親護家產！結局神展開
獨／「台灣噴射機」認吸大麻　夢想家張宗憲透露毒品來源
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

不動產投資信託基金REITs爭議頻傳　金管會主委黃天牧：研究改革制度

快訊／美妝界經濟部長喊話奏效！三倍券數位綁定突破170萬人次

打槍證券「F4」合體！　金管會主委黃天牧：短期內不處理，先推新創板

全台用電量連二日破新高　台電：中火1號機今天上線發電

工商界憂夏季供電不夠用　三三會理事長許勝雄：盼政府守諾

快訊／三倍券搶刷早鳥優惠爆量　台灣Pay在全家消費一度卡住

「賣臭豆腐好賺嗎？」他一試算傻眼了　年收187萬入口袋：還不用繳稅

民眾湧超商狂領三倍券「系統卡關」　經濟部：連線已恢復正常

台積電市值逼近10兆！　謝金河曝「大洗牌年代」：新經濟不斷奔馳

國中生近視逾7成！台灣豪雅捐贈1.4萬片光學鏡片　攜手馬偕護專打造「視力保健基地」

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

不動產投資信託基金REITs爭議頻傳　金管會主委黃天牧：研究改革制度

快訊／美妝界經濟部長喊話奏效！三倍券數位綁定突破170萬人次

打槍證券「F4」合體！　金管會主委黃天牧：短期內不處理，先推新創板

全台用電量連二日破新高　台電：中火1號機今天上線發電

工商界憂夏季供電不夠用　三三會理事長許勝雄：盼政府守諾

快訊／三倍券搶刷早鳥優惠爆量　台灣Pay在全家消費一度卡住

「賣臭豆腐好賺嗎？」他一試算傻眼了　年收187萬入口袋：還不用繳稅

民眾湧超商狂領三倍券「系統卡關」　經濟部：連線已恢復正常

台積電市值逼近10兆！　謝金河曝「大洗牌年代」：新經濟不斷奔馳

國中生近視逾7成！台灣豪雅捐贈1.4萬片光學鏡片　攜手馬偕護專打造「視力保健基地」

郵局三倍券2.5hrs狂賣26萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

被陳玉珍批「濫用性別優勢」！范雲怒嗆：你讀過書嗎？　再Cue蔣萬安回應

藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨

2年僅4筆！新店舊商圈店面超惜售　在地老司機「行情價」買披薩店面

限量30台　偉士牌「潮流金童」聯名特仕車17.9萬跳色開賣！

試・開箱／就像去飛普羅旺斯的市集！顯色又滋潤的歐舒丹唇膏

台中大坑2號步道1公里處...她 「檢手機」墜落10米邊坡！警消繩索救援

國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

不再偏心首購族！建商著眼首換宅　標榜1500萬住市中心

請人報價新冷氣！他看單子「合計44000元」呆了　居住條件一曝…網勸退

財經熱門新聞

家人聽信明牌慘賠3棟房！她領悟股市新手必懂的9件事

疫情來「賺錢公司」虧1年就倒！網曝分析

威力彩頭獎衝18.3億！3倍券包牌可望翻千萬倍

台積電股價屢創新高　分析師誇為「股海明燈」...還可留意這幾檔

快訊／三倍券申購突破1203萬大關！綁定數位、晚點領券可抽圓山住宿券

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

專訪／雞排妹買股兩個月賺近84萬！對帳單曝光　獲利靠這招

專訪／雞排妹「All in」買進大立光！兩週爽賺10%　自曝靠這幾招選股

威力彩飆16.2億　缺你終止43連槓

威力彩連44槓　下期頭獎18.3億

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

鴻海旗下工業富聯超前布局　雲計算業務今年估大幅成長

必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

民眾湧超商狂領三倍券「系統卡關」　經濟部：連線已恢復正常

更多熱門

相關新聞

柏瑞投信「洞悉特別股」報告：特別股再展吸金魅力

柏瑞投信「洞悉特別股」報告：特別股再展吸金魅力

在全球主要中央銀行大規模寬鬆貨幣政策的支持下，整體特別股市場已恢復其穩健走勢，主要特別股指數與ETF自6月來維持走升格局。柏瑞投信表示，疫情所引發的恐慌情緒已漸消退，帶動投資人信心回升，加上大規模寬鬆政策穩定市場流動性，吸引資金重新流入特別股市場，預期在政策面和資金面的支撐下，下半年特別股還有行情可期。

配發8.8億股息！0050每股擬配息0.7元　7月21日除息

配發8.8億股息！0050每股擬配息0.7元　7月21日除息

3原則挑對穩配息的債券ETF

3原則挑對穩配息的債券ETF

Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

每月存1萬平均報酬率超10%　0050、0056成退休族最愛

關鍵字：

ETF00500056

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

486先生臉書嗆吳宗憲　反遭網友灌爆

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面