2020神卡上位！聯邦銀行賴點卡國內最高4%　刷卡不用動腦也能輕鬆享回饋

▲聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，聯邦銀行賴點卡以高回饋被網友稱為「神卡」，在多家信用卡公司都調降優惠的時刻，聯邦銀行宣布優惠延續、不做調整，讓卡友相當安心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

現在這個時代，消費不只是把錢花出去，使用信用卡累積消費回饋才是大勢，只要「懂刷」，花錢的同時也能聰明賺一波，網路上各家銀行信用卡的分析、評比資訊多到眼花瞭亂，長江後浪推前浪，各家銀行使出渾身解數、不斷推出超殺優惠，許多「神卡」才上位沒多久就跌落神壇、換「新人」稱霸。網友心目中的2020最新神卡出爐，「聯邦銀行賴點卡」以國內2%、國外3%無上限的超狂回饋拿下神卡稱號！

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「這張賴點卡不只神、還很無腦！」聯邦銀行信用卡暨支付金融處執行長熊令容表示，賴點卡從去年7月一推出，就在網路上得到很多好評，因為國內2%、國外3%的無上限高回饋而被稱為「神卡」，加上使用方式簡單，讓許多卡友表示「不用動腦、刷就對了」，對於不喜歡比來比去的卡友，拿出賴點卡刷下去，不用多想、回饋就能輕鬆享。

執行長熊令容分享網友回饋：「賴點卡還是一張刷保費的神卡！」許多信用卡公司在刷保費回饋這塊有所限制，但聯邦銀行賴點卡完全沒有限制，消費者可以使用賴點卡繳保費獲得無上限的高回饋，另外，賴點卡與一般信用卡不同之處在於，票證及超商的消費也通通OK，回饋最高一樣2%。執行長熊令容提到：「今年因為疫情的衝擊，多間信用卡公司都調降了卡片的優惠，卡友們也都在等我們宣布，我們也在7/6宣布優惠再延續。」

刷對卡很重要、繳卡費更是關鍵，透過聯邦銀行帳戶儲值、使用Line Pay Money繳卡費，可以再獲得2%回饋，輕鬆達到國內最高4%、國外5%的超優回饋！「刷卡賺2%、繳款再賺2%」賴點卡層層疊加的優惠引起網友們熱烈討論，「卡神」們紛紛手刀辦卡。聯邦銀行賴點卡首刷禮推出國內買不到的限量LINE FRIENDS無線滑鼠吸引LINE粉們，對於卡友來說除了享有刷卡拿回饋以外，還能搶高人氣首刷禮。

國旅大爆發時期，除了原先就有的三倍券優惠方案之外，聯邦銀行更針對所有卡友規劃「Fun心遊台玩」的主題式活動，國內航空、住房、旅行社等皆有現金回饋，最高可到500元，看準大家「悶太久」的心情，聯邦銀行也把租車優惠列進來，不分平假日，聯邦卡友至聯邦租車可直接減免1千3百元，暑假旺季到，跟家人朋友一起輕鬆租車出遊，把悶得發慌的自己攤開來曬曬太陽，若在7～9月集中消費8萬元，還能將近期超夯的Bruno多功能電烤盤帶回家。

▲簡潔時尚的新卡面，以線條設計帶出俐落感，並將「對話」概念隱藏在線條內，金屬髮絲紋質感不凡。

錢要花得聰明、刷卡更要刷得有型有質感，2020聯邦銀行全新賴點卡走極簡時尚風格，去年推出的卡面以插畫設計繪製，今年的新卡面以極簡風格登場，用簡單的線條帶出俐落時尚感，並將生活日常中處處可見的「對話」隱藏在線條內，搭配卡面上的金屬髮絲紋與浮雕的UB logo，質感爆棚，除此之外，卡片側邊還壓上綠框，正面側面都美。

懂刷的卡友當然要把回饋賺好賺滿，將卡片疊加發揮更大效益，跟著聯邦銀行吃喝玩樂，最高可將35%的回饋放進口袋，早一天拿到卡片就可以早一點開始賺回饋，已經想好要怎麼玩、但還沒有聯邦銀行帳戶嗎？現在就上聯邦銀行數位存款帳戶NewNewBank開戶，方便快速、再送首登禮100元，帶上你的聯邦銀行賴點卡，成為後疫情時代最懂享受的人。