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習近平大讚新加坡防疫！李顯龍：期待與中方加強疫苗、藥物研發的合作

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▲▼ 新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡總理李顯龍。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國家主席習近平今（14）日與新加坡總理李顯龍通電話，除了祝賀李顯龍帶領人民行動黨在全國大選中獲勝外，還稱兩國要加強抗疫合作，用好用足「快捷通道」加速復工、復產。李顯龍則表示，期待和中方加強「疫苗研發和藥物」等方面的合作。

習近平首先稱讚新加坡防疫取得積極成效，「相信在你領導下，新加坡人民一定能早日戰勝疫情，恢復經濟社會活力」，並指出中方將繼續給予新方堅定的支持，「中方願同新方一道，支持國際社會團結抗疫，支持世衛組織更好發揮作用，共同構建人類衛生健康共同體。」

「疫情發生以來，兩國率先建立必要人員往來『快捷通道』，合力推動地區供應鏈產業鏈暢通。抗疫合作成為中新關係新亮點，再次體現了兩國關係的前瞻性、戰略性、示範性，也為中新全方位合作夥伴關係增添了重要內涵。」習近平作出上述表示。

習近平說，2020年作為中新建交30週年，雙方要以靈活多樣形式開展慶祝活動，使兩國友好深入民心。要加強抗疫合作，確保在本國的對方國家公民生命安全和身體健康，並用好用足「快捷通道」，為兩國復工、復產提速，助力兩國經濟發展。最後強調，雙方還要深化共建「一帶一路」合作，把「陸海新通道」和第三方合作做得更好。

「新冠肺炎疫情給世界帶來深遠影響。」李顯龍表示，在習近平的堅強領導下，中國已成功控制疫情，日後新方願意和中方加強各領域的合作，並期待同中方加強疫苗研發和藥物等方面合作，繼續用好「快捷通道」，建設好「陸海新通道」，最後還稱歡迎「中國企業積極參與新加坡經濟建設」。

▲▼中俄元首互致賀電,習近平。（圖／達志影像／美聯社）

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