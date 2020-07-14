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快訊／三倍券申購突破1203萬大關！綁定數位、晚點領券可抽圓山住宿券

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▲振興三倍券明（15）日起開放領取紙本實體券。（圖／記者周宸亘攝）

▲振興三倍券明（15）日起開放領取紙本實體券。（圖／記者周宸亘攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將在明（15）日開放領用，為疏緩兌領人潮，經濟部今（14）日宣佈官方版加碼晚鳥優惠，祭出總價近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，其中最大獎為房價破3.4萬元的環景套房，，無論是使用數位三倍券的朋友，或是決定晚三天去超商領券，都有機會抽中大獎。

振興三倍券預購今（14）日開放第14天，依據經濟部統計，截至今天下午4時為止，上官網申購的民眾已來到1201萬6017人次；包括紙本預購共1036萬7638人次，以及數位綁定共164萬8379人次。

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經濟部官員表示，依據過往口罩預購的經驗，預估約有六成民眾會選擇在開放領取的前三天取貨，為疏導人流，經濟部除協調超商業者推出咖啡分享券等晚鳥優惠外，今天再度宣佈官方版加碼方案，以期達到分流效果。

依據經濟部規劃，晚鳥加碼方案包括圓山大飯店環景套房一間，每房價值34,320元，加上九間的天際客房，每房價值17,600元，總價值將近20萬元的圓山大飯店住宿券十張，開放給二類「晚鳥」來抽獎。

官員指出，第一梯次預訂紙本三倍券，於7月15日至17日，未於超商、超市、藥妝店領取的民眾，或是於7 月30日16:00前完成數位三倍券綁定者，都有資格參加這波抽獎。

另外，本次抽獎活動預計於7月31日下午一次抽出，官員也貼心提醒，以數位綁定的民眾還能多抽Gogoro電動機車，而選用數位綁定的中獎者，要記得不能取消數位綁定，消費3000元滿額並取得2000元回饋後才可領取。

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