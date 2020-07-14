英國5G髮夾彎！宣布禁用華為設備　2027年前「完全歸零」

▲英國宣布5G網路禁用華為設備。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

英國政府14日正式宣布，未來禁止在該國5G網路建設中使用華為公司設備，並且將於2027年以前，將英國5G網路中的華為設備完全移除。外界形容這是英國5G政策的一次「髮夾彎」。

英國數位、文化、媒體暨體育部長道登（Oliver Dowden）向國會表示，英國移動通訊營運商必須在2020年底之前停止向華為採購設備，並在2027年以前機華為設備完全從基礎通信建設中移除。

英國今年1月原本同意華為有限度參與英國5G網路建設，根據先前的政策指南，英國允許移動網路營運商在2023年前將基礎架構中非核心部分的華為設備份額降低到35％。

不過，美國於5月份宣布對華為實施新一輪制裁，使情勢變得更加複雜。美國的制裁意味著華為不能夠從美國供應商取得關鍵的晶片設備。美國制裁宣布後不久，英國國家網路中心立刻對華為進行緊急審查。

道登表示，針對華為的決定將推遲英國建設5G網路的計畫。道登提醒，由於禁止採購華為設備，將對英國5G建設造成3年時間的「累積延誤」，並且預算將增加20億英鎊（737億元新台幣）。

道登向國會表示，「這不是一項容易的決定，但這對英國的電信網路，對於我們的國家安全和我們的經濟都是正確的選擇。」

不過，英國此舉對華為而言將是一次沉重打擊。華為近年致力於在劍橋設立新研發中心，增加對英國的投資力道。華為英國發言人布魯斯特表示，「此一令人失望的決定，對任何英國人而言都是一項壞消息。」

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