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就是明天！「亞洲區塊鏈高峰會」線上開幕　5天議程完整曝光：最後一波搶票

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▲「亞洲區塊鏈高峰會」將於7月15日至19日舉行。（圖／主辦單位提供）

▲「亞洲區塊鏈高峰會」將於7月15日至19日舉行。（圖／主辦單位提供）

財經中心／台北報導

「亞洲區塊鏈高峰會」（Asia Blockchain Summit 2020）終於要來了！14日上午9時即將舉行「線上開幕式」，這是由一群年輕人組成的科技創意團隊所主辦，此次高峰會採「線上活動」，主辦團隊重要成員在台北市的直播現場，共同邀請民眾依照大會所給的E-mail邀請函，登入帳號和密碼，歡迎熱情網路參加。

ABS運用數位轉換科技，以創建精心打造的虛擬高峰會體驗。有關區塊鏈應用的核心主題，5天議程中，分為7個主要方面，第1天為區塊鏈在產業應用；第2天為數位資產；第3A天是新創公司；第3B天是深度科技；第4天為社會影響；第5A天是金融監理；第5B天為去中心化的未來。有關5天的議程，可以上網查詢

請繼續往下閱讀...

亞洲區塊鏈高峰會將從7月15日上午9時起，為期5天的線上高峰會活動，來自70多個國家的產官學界專家們作專題演講、爐邊訪談和分組討論等。每一個主題都與區塊鏈實務應用相關，是一場「跨地球」多國籍的區塊鏈知識與經驗交流響宴。

ABS2020高峰會執行長費聿安歡迎大家，從現在起，至7月19日，用此代碼「ANDREW.F」可快速取得大會公關體驗票「地球票」；目前網路Twitter超過73萬筆討論訊息，也可加入討論。

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點網址進入畫面

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「ANDREW.F」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。

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