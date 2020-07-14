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威力彩頭獎衝18.3億！台彩推3倍券「套餐」包牌　可望翻千萬倍

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年,威力彩,大樂透,加碼。（圖／記者李毓康攝）

▲威力彩周四頭獎上看18.3億元，若一注獨得，將是公益彩券第4屆的第4高單注獎金。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

振興三倍券明（15）日正式上路，目前買氣正夯的威力彩頭獎已連槓44期，本周四（16日）頭獎上看18.3億元。台灣彩券公司表示，使用振興三倍券購買彩券正是時候，民眾不妨趁著威力彩頭獎累積至今年最高以及振興三倍券的大利多、加碼投注，有機會振興荷包、翻回千萬倍，成為下一位幸運的頭獎得主。

威力彩本周四頭獎上看18.3億元，若一注獨得，將是公益彩券第四屆（2014年迄今）的第4高單注獎金。台彩指出，民眾可用振興三倍券提高投注金額，採取第二區包牌的關鍵撇步為自己增加中獎機會。

請繼續往下閱讀...

根據台灣彩券公司統計，自6月15日至7月13日，威力彩9次開獎中有14位民眾幸運抱走威力彩貳獎，發出的貳獎獎金超過1.26億元，平均每位幸運兒抱走超過900萬元的獎金。換句話說，這14位威力彩貳獎得主，都是幸運對中該期第1區的6個獎號，但未對中第2區獎號，「含淚」與頭獎獎金擦身而過。

以7月13日的開獎結果為例，第一區的號碼為02、03、11、18、26、31；第二區的號碼為03，當期共開出了1注貳獎，可抱走貳獎獎金2,076萬元，若這位威力彩貳獎得主，能採用第二區包牌的方式，也就是花800元將「第2區」1到8號用包號方式將8個號碼全包，不僅可抱走貳獎獎金2,076萬元，更能抱走16.38億元的頭獎獎金，投注金額只差700元，但抱走的獎金相差近80倍。

針對這波振興三倍券的銷售熱潮，台灣彩券公司設計了「200元」、「500元」、「700元」、「3,000元」，共4款電腦型彩券「振興組合包」套餐。民眾可依個人預算以及遊戲喜好選擇，以「3,000元」的包牌雙收餐為例，套餐包含了2期的第二區包牌的威力彩（1,600元）以及2期2組7連碰的大樂透（1,400元），特別適合想用包牌買法，將1週億元頭獎「億」網打盡的消費者。

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